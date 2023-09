Luis Rubiales explica los motivos de su dimisión

En un nuevo avance de su entrevista con Piers Morgan, Luis Rubiales ha explicado los motivos que lo llevaron a dimitir El ya expresidente de la RFEF anunció el pasado domingo que deja su cargo mediante un comunicado

El pasado domingo, Luis Rubiales dimitió. El ya expresidente de la RFEF rompió su silencio tras pasar varias semanas callado después de su desafortunado discurso, el beso no consentido a Jenni Hermoso y el gesto en la final del Mundial femenino, para confirmar que renunciaba a su cargo. Y lo hizo mediante un comunicado y una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

Precisamente, en los avances publicados de la charla que se irá emitiendo en los próximos días, es donde se puede escuchar las razones que le empujaron a tomar esta decisión. "No puedo continuar con mi trabajo por dos o tres razones", arrancó.

"En primer lugar, tengo una suspesción y esta ya ha empezado y va a continuar. Estoy seguro porque si puedes ver como se hizo... va a continuar. Al mismo tiempo, creo que la federación, no es una cuestión acerca de si puedo soportar o no este tsunami mediático. Se trata de saber como va a afectar a la RFEF".

El Mundial 2030

Además, continuó explicando que no quiere perjudicar el proyecto del Mundial 2030, en el que van de la mano con Portugal y Marruecos: "Amo mi país y el fútbol y no quiero dañarlos. Otra cosa es que estamos entre las candidaturas para organizar el Mundial de 2030. Hemos hecho un trabajo increíble durante los últimos 5 años y medio. Empezamos Fernando Gomes, el presidente de la Federación Portuguesa y yo. Y creo que ahora, lo mejor para el proyecto es que me vaya".

A su vez, confirmó conversaciones con la UEFA durante estas últimas semanas: "Y hablé, no directamente, pero con UEFA y están de acuerdo, entonces no puedo ser egoísta, coger la silla y no moverme".

"Ha cambiado todo"

Por último, 'explicó' lo que ha sucedido en estos 21 días, aunque el avance se corta antes de que pueda continuar con su afirmación: "Por supuesto, la situación cambió tanto desde el momento en que digo: "No voy a dimitir". Y ahora, ha cambiado tanto en estas tres semanas, no sé. Es increíble lo rápido que pueden llegar a ser algunas instituciones...".

En el primer vídeo publicado por Piers Morgan, también se pudo escuchar a Luis Rubiales mencionando que varios de sus amigos y familiares más queridos le habían recomendado que dejara el cargo.