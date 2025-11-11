Luis Rubiales, en directo: entrevista en 'El Chringuito', en vivo

Más allá del 'Caso Hermoso', Rubiales fue citado a declarar ante la jueza Delia Rodrigo el 29 de abril de 2024 como investigado por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y administración desleal, por su gestión en la RFEF durante su mandato. La investigación apunta a contratos de la RFEF, inversiones, sociedades vinculadas al entorno de Rubiales y los posibles desvíos o sobrecostes en la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. La causa sigue en fase de instrucción.