Luis de la Fuente sobre la trifulca de la final del Mundial: "Es inaceptable el comportamiento de Argentina"

El invitado estrella del programa de hoy de El Hormiguero ha sido el seleccionador nacional, campeón del mundo el pasado mes de julio, Luis de la Fuente, que ha repasado con detalle todo lo que ocurrió en la final del Mundial contra Argentina, un partido marcado por un estilo de juego extremadamente duro, con faltas constantes y acciones al límite.

De la Fuente ha explicado que, pese a la intensidad, la sensación dentro del campo fue sorprendentemente estable: "El partido en todo momento estuvo controlado. No tuvimos esa sensación de agobio nunca." Incluso ha afirmado que España podría haber ido "2 o 3 a 0" si hubiera aprovechado sus ocasiones, aunque en un marcador ajustado "puede pasar de todo y más ante una selección como Argentina".

Un plan previsto: Argentina buscó romper el partido desde el inicio

El seleccionador ha confirmado que el cuerpo técnico ya esperaba un planteamiento tan agresivo. El partido contra Uruguay, igual de duro, sirvió como aprendizaje para afrontar el choque ante Argentina. Una de las premisas era no entrar en el juego rival, porque eso habría sacado a España de sus virtudes.

"Si entrábamos en su juego, nos sacaría de nuestras condiciones. No por no tener ganas de bronca, sino porque queríamos demostrar que somos fieles a nuestro estilo."

De la Fuente ha insistido en que el futbol es una competición "de tu a tu" y que cada equipo utiliza sus armas: "Lo que pasó en el terreno de juego es normal. Yo jugué en los 80 y esa manera de ir fuerte es normal."

El límite inadmisible: el comportamiento tras el pitido final

La contundencia del seleccionador ha llegado al hablar del postpartido. "Lo que pasó al final del partido es inadmisible. Es inaceptable."

Paredes y Gavi al terminar la final del Mundial / Archivo

Ha recordado que se trata de la final del Mundial más vista de la historia, y que la imagen que queda es la del caos posterior: protestas, empujones y comportamientos que, según él, no pueden repetirse en un escenario de esta magnitud.

De la Fuente ha cerrado su intervención destacando que España supo mantenerse fiel a su identidad, resistir la dureza rival y controlar un partido que podría haber tenido otro desenlace. Pero su mensaje más firme ha sido sobre el final: la imagen importa, y lo que ocurrió tras el encuentro "no puede volver a suceder".