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MUNDIAL 2026

Luis de la Fuente saca pecho: "Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita"

El seleccionador español aseguró que su equipo rozó "la perfección", pero le pidió todavía más a sus futbolistas: "Hay que seguir mejorando, esa es nuestra grandeza"

Luis de la Fuente, seleccionador español

Luis de la Fuente, seleccionador español / EFE

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Marc Marín

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España cumplió con sus deberes, mejoró sensaciones y se clasificó para los octavos de final en un partido de alto nivel frente a Austria. Un doblete de Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro bastaron para superar los dieciseisavos de final, pero esto no ha hecho más que empezar y el Mundial se complica cada vez más, tal y como aseguró Luis de la Fuente.

El seleccionador español atendió a 'TVE' tras el encuentro para sacar pecho de la victoria: "Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan las eliminatorias. Estábamos satisfechos con los partidos anteriores y hoy hemos hecho un grandísimo partido".

"En todos los aspectos hemos casi rozado la perfección, pero hay que seguir mejorando", añadió el entrenador. Pero Luis de la Fuente quiere más. Le pide todavía más a sus jugadores: "¿Mejorar? En todos los aspectos, un poquito más. Cada partido va a ser más complicado, los rivales serán todavía más exigentes porque estamos en una fase importante. En nuestra mentalidad siempre está mejorar, siempre se puede mejorar, este equipo lo demanda y esa es nuestra grandeza".

Elogios a Oyarzabal

Preguntado por la actuación de Oyarzabal, el seleccionador se rindió un día más a su delantero, a la par que elogió a los futbolistas de refresco: "Otro día más demuestra el potencial futbolístico que tiene, el reconocimiento hay que dárselo día a día. Y al resto de compañeros igual, han hecho un partido espléndido, también los que han salido desde el banquillo han estado a la altura".

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Finalmente, sobre sus preferencias en octavos, dejó claro Luis de la Fuente que "la selección que llegue, se lo habrá ganado". "Y será bienvenida. Lo importante es que estemos nosotros ahí", concluyó.

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