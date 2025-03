Luis de la Fuente: "Pedri es el mejor jugador del mundo en esa demarcación"

Luis de la Fuente, seleccionador español, compareció en rueda de prensa para valorar la convocatoria de 27 futbolistas para medirse a los Países Bajos en un encuentro a ida y vuelta, correspondiente a los cuartos de final de la Nations League. Una lista claramente teñida de blaugrana, con hasta siete jugadores del Barça: Cubarsí, Iñigo Martínez, Casadó, Pedri, Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres. La columna vertebral de la 'roja' sigue siendo culé.

Para el técnico riojano, Pedri es uno de los indiscutibles en sus convocatorias. El canario está realizando una temporada soberbia con la camiseta del Barça, siendo, también, un inamovible para Hansi Flick en la sala de máquinas. Las lesiones musculares son ya cosa del pasado y su rendimiento roza el excelente en cada partido en que se viste de corto, aunque para De la Fuente, todavía puede mejorar.

"Ahora mismo está en un momento de madurez y de rendimiento como no ha tenido hasta ahora. No hemos visto al mejor Pedri todavía, está en crecimiento. Es muy importante porque nos da mucha versatilidad. Le vemos en posiciones más adelantadas, en su club, está jugando un poco más atrasado y lo hace muy bien. Nos da la posibilidad de jugar con muchas variables. Es el mejor jugador del mundo en esa demarcación, vamos a disfrutarlo y a valorarlo", explicó ante los medios de comunicación.

Otro de los futbolistas que, a pesar de su juventud, ya es un fijo también en la selección absoluta es Lamine Yamal. Todavía no ha cumplido la mayoría de edad, pero el delantero formado en La Masia es uno de los pilares de la 'roja'. "Sigue su proceso de crecimiento y formación. Tiene 17 años, no nos olvidemos. Hay que pedirle que siga disfrutando del fútbol de esa manera. Tenemos que entender que tiene que madurar y seguir formándose. Puede llegar muy lejos, los primeros que le podéis criticar y matar sois vosotros. Tiene que aprender de eso. Todos estamos disfrutando", argumentó.

Exceso de calidad

Sorprendió la alta presencia de futbolistas ofensivos que fueron convocados por Luis de la Fuente: ¡hasta diez delanteros y seis centrocampistas! "He escrito a FIFA si me deja jugar con 16 jugadores. A ver si Lamine, Nico, Pedri, Olmo... Si nos dejan jugar con 16... pero es difícil. Tenemos muy buenos futbolistas. Cualquiera podría ser titular", bromeaba el seleccionador.

Ello, evidentemente, comporta la ausencia de nombres destacados para la selección, como los de Balde, Gavi, Isco, Asensio o Sancet. Como siempre, De la Fuente no quiso hablar de los 'descartados' y se centró en los jugadores llamados a filas.

"Me quedo con la alegría que ha supuesto que haya 27 superconvocados. Que estén los Baena, Pedri, Olmo... que si no hubieran estado también habrían supuesto extrañeza. Esta lista es la mejor que se puede hacer", reflexionó.

Ida y vuelta

Por último, también se refirió al doble enfrentamiento que tendrá que disputar la selección española contra los Países Bajos. Acostumbrados a jugar a un solo encuentro, deberá afrontarlo el riojano como un duelo de 180 minutos.

"Es la primera vez y significa recuperar el espíritu de la Copa. Es mi competición favorita por esa emoción del doble partido. Jugar el segundo partido en casa va a ser muy bonito. Queremos pasar a la Final Four. No se va a decidir hasta el segundo partido aquí. No nos olvidemos que nos enfrentamos a una superselección. Tiene superjugadores. Nos va a exigir estar al nivel de la Eurocopa. Veremos una gran eliminatoria", concluyó.