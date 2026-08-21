Luis de la Fuente, sobre la oferta de Marruecos a Lamine Yamal: “Se hizo un grandísimo trabajo federativo para que tomara la decisión de jugar para España”

Lamine eligió bien. El extremo del FC Barcelona y de la selección española ya puede presumir de tener una estrella más en la camiseta de España. Lamine Yamal fue uno de los azulgranas que participaron en la consecución del Mundial de este verano. Un título que pasará a la historia y que refleja un gran trabajo en la retaguardia de toda la Federación.

Lamine Yamal también fue clave en la Eurocopa 2024. Quién no recuerda el pase de Lamine a Nico en el primer gol de España, o el gol ante Francia en la cara de Rabiot. El de Rocafonda está haciendo historia con España y, curiosamente, el destino pudo ser distinto si hubiera elegido representar a Marruecos.

Una reunión que lo resolvió todo

Lamine Yamal tenía la opción de representar a varios países debido a sus raíces familiares. Marruecos mostró un gran interés y le hizo ofertas importantes para unirse a su selección absoluta. Sin embargo, los responsables de las categorías inferiores de España reaccionaron rápido.

Hubo reuniones con el futbolista y su entorno para explicarle su importancia en el futuro de España, pero su tempranero estreno con la absoluta en septiembre de 2023, con 16 años y 57 días, cerró la posibilidad de un cambio de selección. “Se hizo un grandísimo trabajo federativo para que tomara la decisión de jugar para España”, explicó De la Fuente sobre la oferta que recibió Lamine de la selección marroquí, país de origen de su padre Mounir Nasraoui.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

Regragui intentó convencerlo

El exseleccionador marroquí, Walid Regragui, llamó a Lamine y mantuvieron una conversación, además de hablar con la familia del jugador y su abogado. "Dos o tres días después de hablar con él me llamó con respeto y me dijo 'míster, gracias por el cariño pero voy a elegir a España. Me siento español'. Es un chaval muy honesto", contaba Regragui.

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"Lo intentamos todo con el proyecto que tenemos con Marruecos, con la Copa de África en nuestro país, con el Mundial de 2030, con el cariño que el país puede darle a Lamine... Pero el chaval nunca mintió. No jugó al 'soy marroquí o español' y eligió a España", explicó.