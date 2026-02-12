De la Fuente: "La Nations es durísima, a la altura de una Eurocopa"

Luis de la Fuente afronta un 2026 plagado de acontecimientos, como el Mundial como gran referencia, como no podía ser de otra manera, pero también con el gran aperitivo de la Finalísima ante Argentina y el 'postre' de la Nations League, cuya fase de grupos se sorteó este jueves y que ha emparejado a la Roja con las selecciones de Croacia, Inglaterra y de la República Checa.

De la Fuente sabe de lo que habla por la experiencia que ya atesora en estas competiciones y no tiene dudas de que la Nations League es "una competición muy difícil, durísima, a la altura de una Eurocopa. Cuando llegue habrá que pensar en ella, pues exige sacar la mejor versión, como siempre digo, de uno mismo", comentó.

El seleccionador español explicó que "es una competición que tiene un grandísimo prestigio. Peleamos y nos lo dejamos todo para conseguirla y año tras años se va acrecentando este sentimiento. Esta ya es la quinta edición, los equipos nos conocemos perfectamente y queremos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a conseguirlo".

Finalíssima, Mundial y Nations en un 2006 intenso

Desde luego, el riojano no tiene tiempo para aburrirse, pues hay que preparar al detalle todo lo que se viene en este 2026 que puede ser muy especial para la selección española. "Aquí no hay tregua, trabajamos sin parar, con exigencia, responsabilidad y profesionalidad. Lógicamente, estamos inmersos en lo más inmediato, que es la Finalíssima y estamos muy ilusionados", aseguró Luis de la Fuente.

Y en junio, claro, el 'plato fuerte' del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. "Queda un año apasionante, fantástico. Vamos a intentar comenzarlo bien y acabarlo todavía mejor", concluyó el seleccionador de España.

El calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de grupos; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

España ha disputado tres finales del torneo de las cuatro celebradas hasta el momento, consiguiendo levantar el trofeo en 2023 en Róterdam contra Croacia. En la última edición, la 'Roja' perdió el título desde la tanda de penaltis contra Portugal en una final celebrada en Múnich.