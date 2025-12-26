Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

Más condecoraciones para Luis de la Fuente. El entrenador de la selección española, que este 2025 llevó a España a quedar subcampeona de la Nations League y que la clasificó con pleno de victorias para la Copa del Mundo del próximo verano, ha sido designado como mejor seleccionador del planeta según la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol).

Es la segunda vez que 'Dela' es condecorado con este honor tras ya ganarlo en 2024. De la Fuente ha liderado este 2025 el ranking anual con 136 puntos, imponiéndose con claridad a otros técnicos de primer nivel como Roberto Martínez y Lionel Scaloni, este último ganador del galardón en las ediciones de 2022 y 2023.

EN LO MÁS ALTO DEL RANKING

Ha sido determinante en esa designación que España haya terminado el ránking FIFA en lo más alto este 2025. Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad.

El próximo gran objetivo es la Finalissima, que enfrentará a España contra Argentina, vigentes campeonas de Europa y de América, respectivamente. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Lusail de Doha (Catar) el próximo 27 de marzo a las 19:00 (horario peninsular).

Luis de la Fuente, en La Cartuja / EFE

Será la primera vez que la Selección española pelee por este título, del que se han disputado tres ediciones. Las primeras en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi y que se adjudicaron Francia y Argentina. En 2022 se retomó la competición con el partido que enfrentó a Argentina e Italia en Londres con victoria para el conjunto albiceleste, que dispone de dos de los tres títulos.