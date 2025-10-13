En directo
SELECCIÓN
Luis de la Fuente y Le Normand, en directo: rueda de prensa previa al España - Bulgaria
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del seleccionador y el central ante los medios en la previa del duelo de clasificación del Mundial de 2026
FIJO
Es un orgullo. Desde la primera llamada he notado esa confianza. Yo intento devolverle esta confianza
LA LESIÓN DE GAVI
Es una lástima que esté lesionado. Fue capaz de volver y seguro que volverá
OYARZABAL
Si lo está pasando mal en su equipo es una pregunta para él. Lo conozco bien y se entrega a tope
EL ATLETI
Me siento muy bien en la selección y en el Atlético. Estoy jugando mucho y agradezco la confianza de Simeone
COMPETENCIA
He jugado mucho con Laporte, con Pau o Dino también lo hemos hecho bien. Yo intento dar mi versión en cada partido
RÉCORD DE 29 PARTIDOS INVICTO
Me ha tocado estar en una generación increíble. Es un lujo estar con ellos
Ya está ante los medios el jugador del Atlético de Madrid
Hasta aquí la rueda de prensa de Luis De la Fuente. En breve, la de Robin Le Normand
AÑO DE MUNDIAL
En octubre, imposible. Si fuese mayo, ya se vería. El futbolista piensa en el día a día, no piensa aún en la lista del Mundial. Piensan en la lista, pero no piensan en junio. Tenemos grandes profesionales
ROTACIONES
No vamos a hacer concesiones. Con Raya o Remiro estaría protegida la portería, pero es que mañana no es que no nos juguemos nada. Saldrán los mejores teniendo en cuenta la gestión de minutos. Ganar no es nunca fácil
