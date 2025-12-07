Luis de la Fuente: "Lamine Yamal y Carvajal están deseando verse para darse un abrazo"

El pasado viernes se celebró el sorteo del Mundial 2026 y la selección española conoció a sus rivales en la fase de grupos: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Arrancarán el día 15 de junio y finalizarán esta primera ronda el día 27 del mismo mes.

"No recuerdo un Mundial con una relación de selecciones tan potente. Estaba mirando todos los grupos y en todos pensaba: 'Hay buenas selecciones en todos'. Hay muchos favoritos, y eso demuestra el nivel que hay. No solo por el número de 48 equipos, porque hay selecciones que en otras circunstancias se habrían quedado fuera aun con mucho potencial. Pero veremos selecciones que, de no existir este formato, no conoceríamos. El fútbol de selecciones tiene hoy un nivel altísimo en cualquier lugar del mundo", explicaba Luis de la Fuente en una entrevista concedida a 'Marca'.

La 'roja' es una de las favoritas para la cita mundialista y así lo expresó públicamente el seleccionador de Cabo Verde. Sin embargo, a De la Fuente "no le pesa" esta etiqueta que le cuelgan algunos de sus rivales. "Me hace sentir reconocido, en el sentido de que pone en valor el trabajo realizado hasta ahora. Ser favorito no garantiza nada. Hay otras selecciones tan favoritas como España: Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra, Portugal… Ser número uno en el ranking FIFA es consecuencia de un buen trabajo y de tener una generación de futbolistas excepcional", añadió en la citada entrevista.

La lista

Uno de los temas que más interés suscita es saber quién formará parte de la lista de convocados. Desde la consecución de la Eurocopa en el verano de 2024, el técnico riojano ha mantenido el mismo bloque de futbolistas. "Es la parte menos gratificante de ser seleccionador: dejar fuera a jugadores que podrían estar perfectamente. Ya lo he dicho muchas veces: ¿a quién quitamos?", reconoció.

Uno de los futuribles convocados es Joan Garcia, quien todavía no se ha estrenado como guardameta en la selección absoluta. "Joan fue internacional sub 21 conmigo; sé lo que puede dar y encaja perfectamente en nuestra forma de trabajar", dijo De la Fuente.

Por el momento, parecen inamovibles Unai Simón y David Raya, pero el puesto del tercer portero siempre genera presión. "Los porteros forman un mini mundo dentro del grupo: entrenan aparte, tienen un trabajo muy específico y entre ellos existe una unión diferente. Es fundamental que acepten su rol con respeto: uno juega y los otros dos, que también podrían hacerlo, no. A veces uno no juega nada. Esa gestión del vestuario es decisiva, y ocurre también en otras posiciones. Buscamos jugadores top que, si no les toca jugar, lo acepten con generosidad", comentó.

Lamine Yamal y Carvajal

Son dos de los nombres propios de la selección española: el mejor jugador con el que cuenta la 'roja' y el capitán. Entre ellos, en el clásico de LaLiga en el Santiago Bernabéu saltaron chispas. Una vez finalizado el encuentro, el madridista, con poca -o nula- nobleza fue a buscar al blaugrana para recriminarle las declaraciones que hizo antes del partido, avivando el clásico.

"Debemos tener la inteligencia y visión para saber lo que representa para nosotros: un chico de 18 años al que hay que seguir formando en lo humano y en lo futbolístico. Él es consciente de que debe mejorar y su disposición es siempre magnífica. Cada día quiere ser mejor y ayudar al equipo. He hablado con ambos y sé que son cosas que pasan en el fútbol, en un nivel tan competitivo. Hay que distinguir entre lo que ocurre en el campo y lo que significa estar en la selección. Ellos lo saben y están deseando verse para darse un abrazo", zanjó el tema Luis de la Fuente.