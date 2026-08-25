Luis de la Fuente: "Lamine Yamal tiene 19 años, de aqui a que llegue su mejor momento queda mucho, no estamos viendo su total dimensión"

La selección española lo volvió a hacer. 16 años después de aquel histórico Mundial de Sudáfrica 2010, España volvió a levantar la Copa del Mundo y consiguió su segunda estrella.

Detrás de este éxito aparece la figura de Luis de la Fuente, el técnico que ha dirigido a la selección durante este camino. Desde que asumió el cargo en 2022, el seleccionador ha conseguido formar un grupo en el que los jugadores han entendido la importancia de competir como equipo y aceptar el papel que les toca en cada momento.

"Lo importante es que en este siglo, sobre todo para unas generaciones muy jóvenes, han vivido, con certeza, la etapa más gloriosa del fútbol español en cuanto a selección. Se quiere generar una cultura, una dinámica de ganar y creo que estamos en ello, y eso es muy importante de cara a afrontar todos los compromisos que tenemos ahora", explicó De la Fuente en 'Radioestadio Noche'.

La selección española, con la Copa del Mundo / SEFUTBOL

El seleccionador tiene claro que España debe seguir pensando en lo que viene por delante: "Nosotros somos muy cortoplacistas en la competición. Pensamos en Inglaterra, en los partidos que hay que superar para clasificarnos para la Final Four de la Nations League porque nos hace obviamente muchísima ilusión de nuevo competir por ganar otro título", señaló el técnico riojano.

Entre los grandes protagonistas de esta selección está Lamine Yamal, que a sus 19 años ya se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. El delantero del Barça ha tenido un papel protagonista durante los últimos años y también en este Mundial, aunque su juventud no le ha impedido asumir una responsabilidad cada vez mayor dentro del vestuario.

De la Fuente también habló sobre la manera en la que el futbolista está gestionando todo lo que le está ocurriendo y destacó especialmente su madurez a pesar de su edad: "Lamine tiene tal madurez futbolística que lo vive con mucha naturalidad, y sus compañeros también. Sabiendo que cada uno tiene el rol que tiene que desempeñar en cada momento. Es una de nuestras fortalezas".

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Lamine Yamal celebrates with the FIFA World Cup Trophy following the 2026 FIFA World Cup final between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El seleccionador también puso en valor la actitud del resto de internacionales, que han entendido el papel de Lamine dentro del grupo y la enorme repercusión que tiene todo lo que hace: "Todos los jugadores que hay son excepcionales, los 26 son los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, pero aquí sabían y aceptaban sin generar ningún conflicto cuando tenían que desempeñar un rol u otro, con naturalidad y normalidad. De igual manera entienden el papel de Lamine, la repercusión mediática que tiene".

Pero las palabras más llamativas de Luis de la Fuente llegaron cuando habló del futuro del delantero del Barça: "Lamine tiene 19 años, de aquí a que llegue su mejor momento todavía queda mucho porque está en formación de todo tipo, en lo profesional y en lo humano, y todavía no estamos viendo la total dimensión que va a tener la figura de Lamine".

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Eso sí, el seleccionador prefiere no adelantarse a lo que pueda suceder en los próximos años y apuesta por dejar que el jugador siga creciendo con tranquilidad: "Pero iremos paso a paso, no podemos anticiparnos qué va a suceder dentro de cuatro o cinco años", concluyó De la Fuente.