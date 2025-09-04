Luis De la Fuente: "Los jugadores estaban disgustados con la segunda parte"

En un partido sin demasiada historia la selección española cumplió con lo esperado y ganó de manera contundente a Bulgaria. El equipo de Luis De la Fuente fue de más a menos y el seleccionador se mostró satisfecho aunque tampoco evitó la autocrítica. La satisfacción por el resultado contrastaba con las ganas de haber completado un segundo tiempo de mayor nivel.

Satisfacción y autocrítica

El máximo responsable de la selección española valoró el triunfo en Sofía: "Hemos hecho un buen primer tiempo y hemos encarrilado el encuentro.". De la Fuente ha reconocido que tras la discreta segunda mitad en el vestuario de la selección no se han conformado con esta actuación: "Somos muy exigentes. Los jugadores son los primeros que estaban disgustados por la segunda parte".

Los jugadores de España celebran el gol de Cucurella / VASSIL DONEV / EFE

Pese a que los segundos 45 minutos no fueron del nivel futbolístico esperado De la Fuente se quedó con lo positivo: "Hemos cumplido con el objetivo aunque es cierto que nos habíamos propuesto para la segunda parte seguir mejorando y que el partido fuera brillante". No fue así aunque el resultado estaba cerrado y el seleccionador reconoció que "hemos incorporado nuevas variantes y estoy contento por el debut de Jesús y la reaparición de Rodri y Carvajal que lo merecían"

Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria / @sefutbol

De la Fuente cree que no relajarse es ahora importante: "Hay que seguir caminando". El siguiente paso es Turquía: "El partido contra la selección turca será de más nivel y exigencia. Hay que buscar mejoras y volver a alcanzar nuestro nivel habitual. Septiembre es siempre un mes complicado".

Felicidad y exigencia

Uno de los jugadores españoles más feliz era Marc Cucurella que pudo anotar en Bulgaria su primer gol con la selección: "Me ha caído allí el balón, la he controlado y he tenido suerte". Cucu reconoció que "es un gol bonito que al ser mi primero con la selección nunca olvidaré". Respecto al bajón de la segunda parte el lateral catalán reconoció que "nos hemos dejado ir un poco en la segunda parte, siempre hay aspectos a mejorar y hemos de ser ambiciosos".

España celebra el gol de Cucurella / VASSIL DONEV / EFE

Si Cucurella respiraba felicidad el debutante Jesús Rodríguez no podía ocultar su emoción:"Es increíble debutar con la selección absoluta de tu país y estar con los mejores jugadores del mundo". El extremo del Como repitió cuatro o cinco veces una palabra significativa: "Increíble, esto es increíble".

Mikel Oyarzábal reconoció que "no ha sido un partido malo pero tampoco bueno, estamos contentos con el triunfo pero tenemos que hacer autocrítica".