Luis de la Fuente, el 'hombre milagro'

Lo ha vuelto a hacer. Luis de la Fuente ha metido de nuevo a España en otra final. Pero lo vivido de este martes fueron palabras mayores. La selección española luchará el próximo domingo 19 de julio por la segunda estrella de su historia frente a Inglaterra o Argentina, en lo que podría suponer el broche de oro a una era brillante del seleccionador riojano.

Porque si su trayectoria futbolística ya desembocó en dos títulos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el Athletic, su palmarés en los banquillos entra en otra dimensión. Se forjó Luis de la Fuente en el barro de la Federación, colocando la primera piedra de un proyecto de muchos y muchos años que él mismo terminó culminando este martes ante Francia.

Pasando por casi todas las categorías inferiores de La Roja, el de Haro inició su andadura conquistando el Europeo Sub-19 en 2015 con futbolistas como Ferran Torres o Eric Garcia, hoy finalistas de la Copa del Mundo. Y cuatro años más tarde, hizo lo propio con la Sub-21, se coronó en el Europeo en 2019 bajo la batuta de tres de los hombres más destacados de la semifinal ante los de Deschamps. Por aquel entonces, De la Fuente dirigía a Oyarzabal y a Dani Olmo y Fabián Ruiz -ambos marcaron en aquella final-, además de contar también con Mikel Merino y Unai Simón.

Luis de la Fuente abraza a Lamine tras la victoria contra Bélgica / -

Pero si su palmarés hasta entonces no era suficiente, el hoy seleccionador de la absoluta se colgó la Plata Olímpica en los Juegos de Tokio 2020, con un once mucho más reconocible con figuras como el propio Unai Simón, Cucurella, Eric García, Olmo, Zubimendi, Pedri, Merino y Oyarzabal. ¿Y quién mejor que él para dominar el Mundo? ¿Quién mejor que el hombre que conocía la materia primera de la selección?

Una era irrepetible

Tanto trabajo en la base tuvo su premio un 12 de diciembre de 2022, cuando Luis de la Fuente recogió sus frutos al ser nombrado seleccionador de la absoluta tras el fracaso de la Roja en el Mundial de Catar. Sucedía así a Luis Enrique, en una decisión muy controvertida y cuestionada por gran parte de la opinión popular, puesto que el riojano no contaba con experiencia más allá del fútbol base.

Hoy, tres años y medio después, De la Fuente no solo ha acallado las críticas, sino que ha convertido a sus detractores en fieles seguidores del 'hombre milagro', capaz de convertir a una selección en decadencia en un combinado capaz de conquistar de una tacada una Liga de Naciones (2023) y la cuarta Eurocopa de la historia del país (2024), desplegando un fútbol que no se veía desde el 'triplete' Euro-Mundial-Euro con Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

Noticias relacionadas

Haber alcanzado ahora la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es ya de por sí un logro indiscutible. No en vano es la segunda final de la historia de España tras la de 2010. Y todos sabemos cómo terminó aquella. Pero si Luis de la Fuente logra traer a España la segunda estrella habrá cerrado un círculo que, muy probablemente, le convierta en el mejor seleccionador de la historia del país.