Luis de la Fuente: "Hay posibilidades de ganar el Mundial"

España tiene una cita marcada en rojo el próximo verano. La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá asoma ya y la selección de Luis de la Fuente será una de las grandes candidatas. Si bien todavía no ha logrado el pase, lo acometerá a partir del mes de septiembre.

En breve dará la lista el entrenador riojano. Y veremos cuántos azulgranas estarán en ella. En la última convocatoria sonó con fuerza Joan Garcia, pero finalmente lo dejó fuera De la Fuente (lo que ahorró cinco millones al Barça de su fichaje).

OBJETIVO PARA EL MUNDIAL

¿Cómo ve el Mundial el seleccionador? "Ojalá podamos ganar el mundial, ya estamos focalizados en él; todos visualizamos un buen mundial. Posibilidades de ganar hay, vamos a poner todo de nuestra parte".

"El no leer sobre mí me ha dado confianza, autonomía, independencia, libertad para tomar decisiones, soy libre para hacer mi trabajo, muy feliz", ha analizado De la Fuente sobre su 'estado mental'.

De la Fuente, en el acto de presentación de Aitor Karanka como director técnico y de desarrollo de la selección / RFEF

Acerca de cómo se siente tratado por la gente, ha valorado que "mi reconocimiento mediático es grandísimo, me siento abrumado; siempre intento satisfacer a todos aquellos que me piden una fotografía, un autógrafo. El honrado por eso soy yo".