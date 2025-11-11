Luis de la Fuente: "No hay guerra con el Barça, exijo que se respeten mis decisiones"

Día ajetreado en Las Rozas. El comunicado de la RFEF anunciando su estupefacción por el informe médico recibido del Barça por Lamine Yamal puso patas arriba lo que debía ser un 'apacible' inicio de concentración de la selección española absoluta. Y se produjo acto seguido un 'fuego cruzado' entre el ente presidido por Rafael Louzán y por el propio Barça, que explicó su versión de los hechos, la consulta con el especialista externo belga y la decisión de aplicarle un tratamiento por radiofrecuencia.

Luis de la Fuente tenía trabajo 'extra' este martes por la noche. Primero se pasaba por Radio Nacional de España y luego por 'El Partidazo' de la Cadena COPE. Y, lógicamente, Lamine Yamal iba a estar entre los temas TOP a tratar en ambas apariciones del entrenador de una España que apunta a estar entre las favoritas para la próxima Copa del Mundo de 2026.

¿Cómo se produce la convocatoria de Lamine? "Hago una convocatoria viendo la situación del futbolista en partidos previos. En este caso convoco a Lamine porque juega tres partidos de 90', lo que indica que está en perfectas condiciones. Siempre certificamos a través servicios medicos que los jugadores están sanos. Hay un protocolo que el jugador tenga molestias, venga a pasar unas pruebas y luego deba irse a su casa. A veces se hace y otras no. Siempre, ahora y en el pasado, priorizamos la salud del futbolista", explicó De la Fuente.

REIVINDICACIÓN DE LA VENTANA DE SELECCIONES

"!Esto es un calendario. Los clubes lo saben antes de empezar la temporada, saben que hay unos partidos que son las ventanas de selecciones. Lo que hacemos es usar nuestro derecho y la obligación que hay por parte de los jugadores de jugar con sus selecciones. Parece que se modifican el año que viene las ventanas. Pues que lo acuerde quien deba hacerlo. Somos responsables que en esas ventanas haya la mayor garantía para rendir al máximo. Es muy difícil dosificar a un jugador cuando tienes un partido al mes. Será más viable hacerlo cuando tienes 60, 70 partidos en un club", añade el seleccionador.

De la Fuente, en la rueda de prensa de Las Rozas / EFE

¿Hay un conflicto Barça-RFEF? "No hay guerra, cada uno tenemos unos intereses, que terminan en el mismo punto. Queremos hacer una buena temporada el Barça y nosotros conseguir una clasificación para un Mundial. Siempre vamos de la mano en la RFEF con los clubes priorizando la salud. No hay conflicto con el Barça ni mucho menos. Exijo que se respeten mis decisiones y no debe haber ningún problema. Hablé ayer con el jugador, hablamos, el jugador se fue a acostar, fuimos conscientes de esta situación. Esta mañana le he tranquilizado, él quería quedarse por deseo pero era imposible. Lo hemos despedido, se ha despedido de todos los compañeros".

"Lamine estaba preocupado, es muy joven. Estamos viendo la cantidad de lesiones que se producen, pero no en la ventana FIFA. También en la ventana Liga, Champions...el fútbol es de máximo riesgo", remataba el seleccionador.