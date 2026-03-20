Luis de La Fuente sobre la Finalissima: "Dos no juegan si uno no quiere, y nosotros estábamos como locos por jugar"

En la Ciudad del fútbol de Las Rozas, Luis de La Fuente ha comparecido este viernes ante los medios tras dar a conocer su última lista de convocados de la Selección Española. La última antes de la gran cita, el Mundial 2026. Una convocatoria que, en un primer momento, estaba llamada a tener mayor trascendencia por la disputa de la Finalissima, finalmente cancelada y sustituida por dos amistosos frente a Serbia y Egipto.

La lista, marcada por las novedades, no ha estado exenta de polémica. Como suele ser habitual, las ausencias han generado bastante debate, alimentando el ruido en torno a las decisiones del técnico riojano. En su comparecencia, Luis de La Fuente ha querido comenzar felicitando a los 6 equipos españoles clasificados para los cuartos de final de las competiciones europeas. También, ha abordado muchas cuestiones, desde los criterios para ser seleccionados, las condiciones que aportan las "novedades", tanto futbolísticas como personales, hasta se ha detenido a explicar qué méritos deben hacer para estar aquí los jugadores que se han quedado fuera, en una rueda de prensa donde ha situado el foco en el presente y en el futuro inmediato del combinado nacional, la actual número 1 en el ranking FIFA.

La convocatoria con 4 porteros

La mayor de las novedades ha sido la inclusión de Joan García en la lista como cuarto portero, algo que ha generado desconcierto y por lo que él entiende, hay que tenerlos a prueba. "Las costumbres están para cambiarlas. Era el momento oportuno, y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que pueda pasar de aquí a junio, son los que son susceptibles de ser convocados. Queremos verles y conocerlos, era muy importante que estuvieran juntos con nosotros".

La Finalissima

El seleccionador español se mostró especialmente interesado en jugar ese partido en todo momento, hasta dejó caer el peso de la decisión en Argentina, diciendo que "dos no juegan si uno no quiere". "Mi disposición era jugarla, igual que la RFEF. Aprovecho para felicitar a las RFEF por el trabajazo que han hecho por todos los medios al intentar que se disputara este partido. Del mismo modo, felicitarlos por el trabajo para que se puedan disputar estos dos partidazos ante Serbia y Egipto". Además, recalca que no descubre ahora al metá culé.

Carvajal

"Espero que de aquí a la fecha del mundial esté todavía mejor y tenga opciones de estar con nosotros. Le echamos mucho de menos. ¿He hablado con él? Tiene que seguir trabajando, me gusta hablar con los jugadores en su momento oportuno. Tiene que seguir trabajando, es su forma de entender este deporte y luego por supuesto, demostrarlo en el terreno de juego. Estamos deseosos de que esté con nosotros, ojalá".

Sobre la aportación de los nuevos

"Repito que de aquí a junio va a haber más contratiempos, tenemos que convivir con esto con total naturalidad". Respecto al centrocampista del Betis, algo más habitual en las últimas listas, reconoció que sus condiciones le vienen al dedo al fútbol de la selección. "Hemos ganado juntos en las categorías anteriores, puede jugar en la banda, en la punta, tiene profunidad, tiene características que a nosotros no van muy bien". Sobre Mosquera, agradeció públicamente que haya querido jugar con España, una indispensable para poder vestir la camiseta roja. "Mosquera es la ratificación de futbolistas que están comprometidos con la selección, que han jugado con las inferiores y que quiere jugar con España, a parte de estar haciendo una gran campaña con el Arsenal. Queremos verlos en un escenario de máxima exigencia".

Thiago Pitarch

El canterano madridista fue convocado con la sub-19, posiblemente la última vez que lo hará si su evolución sigue como se espera. Simplemente fue una decisión tomada por el jugador para sentirse importante en un equipo que se juega mucho para estar en el próximo Europeo Sub-19. El seleccionador español, quién aún no le ha tenido nunca en sus manos, se alegró de que Thiago quiera representar a España en lugar de a Marruecos. "La buena noticia es que Thiago quiere jugar con España. Es un chico comprometido con la selección, y esto nos da mucha alegría, como muchos otros. Me alegro mucho que Thiago haya decidio jugar con la selección española".

Estas fueron las declaraciones de Luis de La fuente en la última convocatoria antes del Mundial, torneo que como dice él, empezarán a preperarlo desde el próximo lunes con ambición y sin querer perder el tiempo. El camino hacia la gran cita comienza ya y los Mundiales no se improvisan, se construyen día a día.