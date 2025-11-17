Luis de la Fuente: "Ferran Torres tiene unos números fuera de lo normal"

Luis de la Fuente afrontó la previa al duelo ante Turquía de este martes (20.45 h.) con la tranquilidad de estar virtualmente clasificado. A pesar de insistir con un mensaje contundente, "lo afrontamos como el partido más importante", se notó en el tono de sus palabras, más relajado que de costumbre.

"Afrontamos este partido con una gran responsabilidad. Por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido. Queremos seguir siendo primeros del mundo. Virtualmente, está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Los futbolistas no se cansan de ganar. No habrá revolución. Saldrá un equipo competitivo para mostrar respeto al rival. Tenemos que sacar a los mejores para ganar", empezó diciendo. "Vamos a sacar el mejor equipo posible para el plan de partido que tenemos. No hay premios, no hay regalos, aquí los jugadores se lo tienen que ganar. Pero esté quién esté tiene capacidad para ser un número uno".

Unas declaraciones que dejan entrever que el seleccionador seguirá insistiendo con un equipo que no será muy distinto al once tipo. Habrá que ver qué papel tiene Ferran Torres, al que De la Fuente dijo que no se valora lo suficiente. "A Ferran lo conocí con 16 años. Ha estado conmigo en todas las inferiores, le conozco perfectamente. Puede jugar en muchas demarcaciones. Ese ratio que tiene es espectacular. No valoramos lo que hacen nuestros futbolistas, y Ferran es uno de ellos. Tiene un rendimiento y unos números fuera de lo normal, es una suerte tenerlo. Veremos mañana en qué posición juega y si puede jugar".

Otro para el que tuvo buenas palabras es para Laporte, que ha recuperado su vigencia en la selección. "Llegué a decir que era el mejor en su posición. Filtra pases, tiene jerarquía, marca la línea, se comunica con los compañeros... es muy completo. Técnicamente es excepcional y nos da un inicio de balón tremendo. Es un lujo tenerle".

El estado del césped

El seleccionador reconoció que el césped de La Cartuja no estará en las mejores condiciones, un aspecto que también tendrá en cuenta a la hora de hacer la alineación. "El campo no parece estar todo lo bien que podría estar. Aunque cuando deje de llover se recuperará. Valoro todos los escenarios, quién está más fresco, quién tiene más energía... veremos esta tarde en el entreno. Tenemos una primera idea, pero hay que esperar a que no suceda nada".

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue un ausente, el mediapunta Isco, que sufrió una lesión cuando parecía que volvía a estar en dinámica con la selección. "Con Isco tengo muy buena relación. Esperemos que recupere bien, es un grandísimo jugador. Tiene que volver a recuperar ese tono, el nivel que tenía. Como otros futbolistas está ahí en la relación de jugadores que manejamos para cualquier concentración. El fútbol necesita futbolistas de esa importancia".

A De la Fuente también le preguntaron por el papel de favorita que algunos otorgan a España para el Mundial de este verano, una etiqueta con la que no parece muy cómodo. "Que digan que estamos entre las grandes favoritas es un mérito, pero el favoritismo no te lleva a nada. El éxito es estar en la pelea por ganar, ese es el verdadero éxito. En el Mundial estaremos los mejores, así que un claro favorito es imposible determinarlo", apuntilló.