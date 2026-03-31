Luis de la Fuente: "Espero tener la dificultad de escoger a tres porteros"

Punto y final al último parón de selecciones antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La selección española cerró su último amistoso preparatorio con un empate sin goles frente a Egipto el día en el que Joan Garcia debutó con la 'roja'. Con los deberes ya hechos, Luis de la Fuente deberá facilitar la lista de convocados para ir a la cita mundialista a finales de mayo, con el debate en la portería más vivo que nunca.

"Cuando ahora me he despedido de los jugadores les he dicho que tienen que ponerse en ‘modo club’, pero también que faltan dos meses y pueden pasar muchas cosas. Espero tener la dificultad de escoger a tres porteros y que no me lo pongan fácil porque haya alguna lesión", dijo el técnico riojano. Recordemos que para esta ventana de partidos citó a cuatro guardametas: Unai Simón (el teórico titular) jugó los 90 minutos contra Serbia, David Raya se enfundó los guantes en la primera parte ante Egipto y Joan Garcia lo hizo en el segundo tiempo; mientras que Álex Remiro no llegó a situarse bajo palos. De los cuatro, uno deberá caer.

En cuanto al partido, De la Fuente desveló que en el descanso les dijo a sus pupilos que "teníamos que recuperar nuestras sensaciones y ser nosotros mismos". Aseguró que fue "un partido complicado con muchos cambios y jugadores que tenían que adaptarse, aunque no es excusa", que "en el segundo tiempo hemos visto a un equipo más reconocible" pero "no nos ha dado para ganar: ellos han defendido bien y el portero ha tenido una buena actuación".

El seleccionador español realizó hasta diez cambios en la alineación, comparado con el once que confeccionó para el primer amistoso contra Serbia; permitiendo que todos los convocados (a excepción de Remiro) tuviesen minutos en estos dos encuentros preparatorios. "Esto es el trabajo y la gestión de grupo para incluir a gente nueva que se vaya adaptando e incorporando. Todos han tenido un comportamiento fantástico, luego salen las cosas mejor o no. El objetivo se ha cumplido: ver a todos los debutantes y que no haya habido lesiones", concluyó Luis de la Fuente en los micrófonos de 'La 1'.