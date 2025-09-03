De la Fuente: "¿Los egos? No he tenido que dar un toque a nadie"

España empezará este jueves, en el Vasil Levski de Sofía ante Bulgaria, el camino para lograr la clasificación para el Mundial que tendrá lugar el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo hará en tierras búlgaras, donde nunca ha jugado y frente a un rival con el que nunca ha perdido, pero Luis de la Fuente se mostró prudente en la previa al encuentro.

"Es un partido muy importante para nosotros. Hay que empezar bien, tenemos a un rival muy difícil, en un estadio con más de 40.000 espectadores. Sabemos la altura de la temporada en la que nos encontramos, en la que a los futbolistas les falta esa finura. Nuestra responsabilidad para por ganar todo y es lo que queremos hacer".

La incógnita Pedri

Una de las grandes dudas del encuentro es ver cómo usará el técnico a Pedri con la baja de Fabián. Hasta ahora, De la Fuente ha apostado por usarlo de mediapunta a diferencia de Flick, que lo hace jugar más en la base de la jugada.

De la Fuente no quiso desvelar qué Pedri veremos ante Bulgaria. "Intentamos sacar el máximo rendimiento a los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Es tan bueno que puede jugar en más demarcaciones. Pero nos posibilita tener más opciones en otras demarcaciones donde tenemos un potencial futbolístico tremendo. Con Merino también hemos hecho cambios. Él también ha jugado en su club de delantero o mediapunta... tienen tantos registros todos que jueguen donde jueguen, nos da mucho. Veremos mañana, pero es uno de los mejores del mundo y siempre da muchísimo".

El presente del '9'

Otro de los grandes debates de la selección es el presente y el futuro de la posición del '9'. Morata parece haber perdido su condición de titular, y aunque Oyarzabal y Ferran aparecen como grandes alternativas, el nombre de Gonzalo suena con mucha fuerza en el entorno de la selección. El ariete del Madrid está con la sub'21 pero participó en uno de los entrenamientos de esta semana con la absoluta. De la Fuente trató de rebajar el ruido sobre el asunto.

"No me preocupa la posición de delantero centro, no creo en lo del falso delantero, y si en los distintos tipos de delantero para jugar de diferente manera potenciando nuestro estilo. Samu, Ayoze, Mikel, Morata, Ferran... seguro que no es delantero centro clásico como era Joselu, pero ahora tenemos otros futbolistas. Tenemos delanteros muy buenos para jugar de diferente manera y potenciando nuestro estilo".

De la Fuente también tuvo que afrontar alguna pregunta vinculada a la actualidad de los clubes. Una de ellas, las palabras de Flick que dijo, tras empatar ante el Rayo, que "los egos matan los éxitos".

Al seleccionador le preguntaron si era algo que también le preocupaba que pudiese ocurrir en la selección, pero se mostró muy tranquilo en este sentido.

"Nosotros hacemos lo que creemos oportuno. Los jugadores tienen un comportamiento fantástico aquí, seguro que igual que en sus clubes. Los jugadores vienen con una predisposición excepcional y no hemos tenido que dar un toque a nadie. Somos unos privilegiados por dirigir a este tipo de futbolistas. No hemos tenido ningún inconveniente con ellos, da gusto trabajar con ellos".

"Acompañar a Lamine"

De la Fuente puso, en este sentido, el ejemplo de Lamine y cómo han encontrado siempre a un chico receptivo a dejarse enseñar. "Cuando hablo de Lamine es porque vino con nosotros con 16 años, es un crío todavía", empezó diciendo.

"Hay que acompañarle, hay que formarle, hay que educarle. Hay que ejercer de formador más que de entrenador. Pero Lamine es un chico muy preparado, inteligente y maduro, está muy centrado en lo que quiere conseguir. Pero lo hemos hecho con Lamine y con todos los jóvenes. Tenemos la fortuna de que ellos luego ayudan porque son muy maduros y tienen un gran talento"