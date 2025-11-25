Luis de la Fuente se disculpa: "No me siento orgulloso"

El último partido de clasificación para el Mundial de 2026, que se celebrará el verano que viene en EE. UU., México y Canadá, enfrentaba a España ante Turquía en el Estadio de La Cartuja, y 'La Roja' certificó en él de manera matemática su presencia en la gran competición del mundo del fútbol, aunque ya estaba asegurada 'virtualmente'.

Pese a ello, el partido no fue una fiesta y celebración constante para todos, pues tras el pitido final, Luis de la Fuente, seleccionador español, negó el saludo a uno de los asistentes.

Luis de la Fuente negando el saludo al colegiado / Redes

Más vale tarde que nunca

El encuentro entre españoles y otomanos se antojaba como un trámite, debido a que solo una goleada por siete goles de diferencia de los visitantes dejaría fuera al combinado español. No obstante, el invicto de los 'hispanos' y la intención de cerrar la fase de clasificación con un pleno de victorias no pasaron a un segundo plano. El choque comenzó con un gol de Dani Olmo, pero los turcos lo dieron vuelta mediante tantos de Gul y Ozcan. Mikel Oyarzabal, puntual a su cita con el gol, puso el definitivo 2-2. Pero, tras el final del enfrentamiento y la tensión vivida, el técnico de España no quiso saludar a uno de los árbitros, que le había extendido la mano.

El entrenador de la Selección de España, rectifica una semana después en los micrófonos de 'La Zona 10' de 'Fibwi Radio' su feo gesto: "En ese momento estás caliente y a muchas pulsaciones. Sentí que no se había portado bien conmigo y quise mostrar mi desagrado. Me arrepiento". Además, De la Fuente aclaró que no se siente representado con el acto de retirar la mano a uno de los colegiados: "Ni soy así ni tendría que haberlo hecho. Lo correcto habría sido hablar con él".

De la Fuente, en el último partido de la selección / Tamuna Kulumbegashvili / AP

Finalmente, hizo hincapié, de nuevo, en su arrepentimiento y en la necesidad de entonar el 'mea culpa' públicamente: "Tendría que haber hablado con él, pero en ese momento estás a muchas pulsaciones y estás muy caliente. Pides disculpas públicamente porque se vio en televisión y el primer avergonzado soy yo. Hay que dar una imagen, estar a la altura de las circunstancias y responsabilidad, dar ese ejemplo a las muchas personas que están pendientes de nosotros".

De esta manera, el riojano zanjó el tema y corrigió su error cometido, en un gesto que demuestra que en muchas ocasiones, 'más vale tarde que nunca' para subsanar el no haber actuado bien.