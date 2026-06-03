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SELECCIÓN
Luis de la Fuente y Borja Iglesias, en directo: rueda de prensa previa al España - Irak
El seleccionador y el delantero comparecerán ante los medios de comunicación en la previa del penúltimo partido de preparación para el Mundial
Luis de la Fuente y Borja Iglesias comparecerán a las 12:45 horas ante los medios de comunicación para analizar el partido contra Irak, el penúltimo encuentro de preparación antes del Mundial.
Portero titular
"Tengo claro el portero titular. No lo voy a decir, porque el primero en saberlo debe ser el jugador. Queda mucho el día 15, pero sé que portero empezará ese partido. También tengo casi decidido el equipo contra Cabo Verde. Estad tranquilos que va a ser un porterazo".
Lamine Yamal
"Os adelanto que mañana no va a estar ninguno de los tres. El plan es que pueda estar el día 15. Todavía queda, está yendo bien. Podría empezar el 15, pero eso no garantiza que tenga que jugar. Valoraremos en cada momento".
Su primer Mundial
"Feliz, emocionado, contento. Voy a vivir un hito histórico, el sueño de cualquier seleccionador. Estoy feliz porque veo un grupo de trabajo emocionado, con ganas ya de estar allí. Con muchas ganas de competir como hay que competir".
Grupo de apoyo
"No van a jugar todos, pero aprovecho para darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Son uno más, jugadores de mucho futuro. Queremos que el partido sirva, que no sea un bolo de verano. Son futbolistas de futuro que en breve estarán con nosotros".
Comparación Mundial 2010
"Quién es mejor? Las dos son muy buenas, súper selecciones. Todavía tenemos la asignatura pendiente de ganar el Mundial. Estamos preparados para ello. Hay un aspecto muy importante: la convivencia y compromiso de ambas selecciones. Nos parecemos mucho en eso. En juego, también".
Rodri
"Le corresponde ser capitán. Es una suerte contar con él. Hay que poner en valor el legado de Carvajal y Morata. Rodri tiene un papel parecido, sabe desarrollar esa capitanía".
Futuro de los jugadores
"No me molesta. En la Eurocopa se solucionaron situaciones contractuales. Están comprometidos con la Selección. No se puede estar con tensión, porque les puede despistar algo, aunque lo dudo pues están concentrados en el Mundial".
Portería
"Esta noche llegan los tres de la Champions, llega Raya. Veremos que es lo que más nos interesa. Están los tres entrenando muy bien. Tenemos total confianza en los tres. Durante el partido puede que hagamos cambios, aunque dependerá de cómo vaya el encuentro".
Césped Riazor
"Es imposible jugar a medio gas. Están haciendo un grandísimo trabajo con el terreno de juego para que esté en buenas condiciones. Creo que va a estar bien, porque hay profesionales dejándose la vida porque esté así. Valoraremos qué jugadores participan. El partido tiene una grandísima importancia".
Lesiones
Luis de la Fuente: "Estamos muy contentos con la actitud y las ganas de los jugadores. Estamos coordinados con los clubes. La respuesta de los jugadores cada día es mejor. Tomaremos la decisión definitiva en la víspera del primer partido. Pueden llegar todos en condiciones, pero ya veremos si participan".
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