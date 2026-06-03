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Luis de la Fuente y Borja Iglesias, en directo: rueda de prensa previa al España - Irak

El seleccionador y el delantero comparecerán ante los medios de comunicación en la previa del penúltimo partido de preparación para el Mundial

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Mario Roldán

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Luis de la Fuente y Borja Iglesias comparecerán a las 12:45 horas ante los medios de comunicación para analizar el partido contra Irak, el penúltimo encuentro de preparación antes del Mundial.

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