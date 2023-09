Luis de la Fuente: "No tengo que dimitir. Tengo que pedir perdón"

El seleccionador español Luis de la Fuente ha comparecido frente a los medios tras la polémica del 'caso Rubiales' La gran novedad en la lista de convocados ha sido la presencia de Lamine Yamal, que podría debutar con 16 años recién cumplidos

En una sala de prensa llena a rebosar, el seleccionador español Luis de la Fuente ha comparecido frente a los medios en la Ciudad del Fútbol de las Rozas en una jornada marcada por la primera convocatoria de Lamine Yamal. No lo tuvo fácil después de toda la polémica por el 'caso Rubiales' y sus aplausos en la Asamblea, pero el seleccionador quiso salir del paso como pudo.

El perdón

Lo primero que Luis de la Fuente hizo fue pedir perdón. Perdón por sus aplausos en la asamblea en la que Luis Rubiales pronunció un discurso que le según reconoce, le pilló por sorpresa, y ante lo que no supo reaccionar.

"Ante la repercusión política que han tenido mis aplausos en la asamblea, quiero explicar la situación. ¿Saben lo que pienso de esas criticas? Que son totalmente merecidas y pido perdón por ello", empezó muy contundente Luis de la Fuente.

Sin embargo, las dudas en la sala de prensa fueron creciendo a medida que daba explicaciones y alegaba que llegó a la asamblea "pensando que iba a ser una dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así. Nos encontramos con otra cosa totalmente diferente y no fue fácil de digerir". Ese fue su motivo para justificar unos aplausos difíciles de ver frente a un discurso tan duro del presidente ahora sancionado.

Luis de la Fuente aplaudió las declaraciones de Rubiales en la Asamblea | SPORT.es

"No tengo que dimitir. Tengo que pedir perdón. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, yo el primero. No me he sentido traicionado por Luis Rubiales. Llegué pensando que iba a ser una dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así. Nos encontramos con otra cosa totalmente diferente y no fue fácil de digerir", confresó.

La ilusión con Lamine Yamal

En lo deportivo, después de romper la dinámica habitual de las convocatorias en la que se conocía la lista antes de la rueda de prensa y dar él los nombres de los futbolistas elegidos, Luis de la Fuente ha explicado la decisión de que Lamine Yamal entre en la lista y tenga la oportunidad de debutar con 16 años recién cumplidos.

Lamine Yamal, en un encuentro con las categorías inferiores de la selección española | SPORT.es

"Está tocado por esa varita de dios. Es diferente. Yo miro la categoría del nivel y del futbolista. Está preparado para competir al máximo nivel en la Selección. Yo diría que es genial, en una palabra", resumió el seleccionador sobre Lamine.

La retirada de Jordi Alba

Tras Lamine Yamal, el seleccionador ha comentado el caso de Jordi Alba, ya retirado definitivamente de la Selección. "Me transmitió que quería dejarlo, que quería centrarse en su nuevo club. Le dije que contábamos con él y es una pena", dijo.

La intención de Luis de la Fuente era contar con él para esta convocatoria, pero ante la decisión del actual futbolista del Inter de Miami no tuvo más remedio que aceptarlo y desearle la mejor de las suertes en su camino.