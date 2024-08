Luis de la Fuente dará la lista de convocados este viernes para la Nations League con protagonismo azulgrana

El parón de selecciones está a la vuelta de la esquina. Tras un verano repleto de éxitos, con la selección absoluta levantando la Eurocopa y la sub-21 colgándose el oro en los Juegos Olímpicos, España vuelve a la escena. Los jugadores regresarán con sus selecciones para disputar dos encuentros muy exigentes. En el caso de la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, disputarán la UEFA Nations League ante Serbia (jueves 5, 20:45 horas) y Suiza (domingo 8, 20:45 horas). Para estos compromisos, el seleccionador español ofrecerá su lista este viernes 30 de agosto a las 11:30 y posteriormente, a partir de las 12:30, el seleccionador atenderá a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Lo hará justo después de la comparecencia de Santi Denia, quien, también el viernes, anunciará la lista de convocados de la Sub-21 para los duelos ante Escocia (viernes 6) y Hungría (martes 10), ambos clasificatorios para el Europeo de 2025.

La primera lista tras la Eurocopa

La Selección de España se prepara para iniciar otro gran reto, en este caso con la disputa de una nueva edición de la UEFA Nations League, en la que defenderán título tras conquistarla en junio de 2023. Un torneo continental, que además de ser muy competitivo, otorga cupos para la fase de grupos de la próxima edición de la Eurocopa 2028.

España quedará concentrada el lunes 2 de septiembre y se desplazará a Belgrado el miércoles 4. Afronta un nuevo reto con la ilusión disparada, pero consciente de la exigencia y con dos citas de alto nivel, y además a domicilio, para empezar. El primer partido será contra Serbia y el segundo contra Suiza. Recordemos que España quedó encuadrada junto a estos dos conjuntos nacionales, además de Dinamarca, correspondiente al Grupo 4 de la Liga A.

Para esta lista, Luis de la Fuente tendrá que elegir los jugadores que representen la selección durante los próximos días, teniendo en cuenta las bajas, los jugadores que no han descansado durante el verano (por Eurocopa y Juegos, como en el caso de Fermín), los que se han retirado de la selección y finalmente los sancionados (Rodri y Morata). Sin embargo, se espera que la base de la lista sea la misma que el entrenador viene utilizando desde que asumió su cargo, y que le ha proporcionado muchos éxitos, con pocas variantes en la convocatoria.

Rodri y Morata, un partido de sanción

Cabe recordar que Rodrigo Hernández y Álvaro Morata no podrán disputar el primer encuentro, que se disputa en Belgrado. El motivo es la sanción a ambos jugadores por sus cánticos de "Gibraltar es español" durante la celebración del éxito en la Eurocopa, infringiendo el reglamento de la UEFA sobre no realizar manifestaciones de carácter no deportivo durante un acontecimiento deportivo.

Un condicionante que sin duda modificará la convocatoria de Luis de la Fuente, pues además el caso de Morata es algo distinto. El ahora delantero del Milán y capitán de la selección está lesionado y tendrá que esperar para ayudar a los de Luis de la Fuente, aunque cabe destacar, que el jugador informó durante la Eurocopa de que, a lo mejor, no continuaría como futbolista de la selección. "Es probable que deje la selección tras la Eurocopa", declaró. Según ha informado SkySport, el futbolista volverá tras el parón de selecciones de septiembre. El ariete español se centra ya en su recuperación para volver lo antes posible.

En el caso de Rodri, está a la disposición de Luis de la Fuente y podría viajar a Ginebra y entrar en convocatoria para el segundo encuentro frente a Suiza.

Rodri y Morata, en la celebración de la Eurocopa / SPORT.es

Navas y Unai Simón, fuera de la convocatoria

Jesús Navas colgó las botas como internacional. El de Los Palacios y Villafranca se retiró de la selección tras ganar la Eurocopa, pero todavía jugará algún partido más con el Sevilla pese a su lesión de cadera. El 31 de diciembre pondrá punto final a su vida deportiva y luego seguirá ligado al club de toda su vida.

Jesús Navas fue homenajeado / Sefutbol

El de Los Palacios hizo público enm sus redes sociales un menseja de despedida a la afición:

En el caso de Unai Simón, sigue de baja en el Athletic tras la artroscopia que se le realizó en la muñeca derecha. El doctor Piñal reparó la rotura del ligamento escafosemilunar del portero vitoriano y “podría estar de baja entre cuatro y cinco meses”, según el pronóstico del cirujano de la clínica La Luz de Madrid.

En su lugar, estará David Raya, Remiro y probablemente Roberto Sánchez, salvo sorpresas, siendo los tres porteros en los que Luis de la Fuente más ha confiado en las últimas convocatorias desde que es seleccionador español. Arnau Tenas, también es candidato a ocupar la tercera plaza de vacantes de porteros.

Regresos, incorporaciones y novedades

La principal novedad será la del regreso de Balde a la selección. El futbolista del Barça estuvo lesionado prácticamente toda la temporada y, como era lógico, no llegó a tiempo para estar con España. Junto a Marc Cucurella, todo apunta a que compartirán el lateral zurdo y Grimaldo deje su plaza. También podrían estar los tres descartes de la prelista de la Euro: Cubarsí, Marcos Llorente y Aleix García, que se quedaron fuera de la Eurocopa tras estar citados previamente.

También se espera la entrada de un nuevo lateral derecho que acompañe a Carvajal y cubra la plaza de Navas. Juanlu, del Sevilla, es el gran candidato.

También hay casos como los de Fermín, que fue partícipe tanto de la Eurocopa como de los Juegos Olímpicos, y podría descansar en este parón. Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo, mejor jugador joven, máximo goleador y MVP de la Eurocopa, respectivamente, estarán en convocatoria a excepción del extremo del Athletic, que es duda tras sus molestias físicas.