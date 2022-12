Luis de la Fuente: "Lo tenemos todo para crear un equipo competitivo y ganar títulos"

"Entiendo la presión como una parte más de mi trabajo. La crítica, con respeto, es buena", aseguró a SPORT el nuevo seleccionador español Luis de la Fuente cree que está viviendo, ahora mismo, el mejor momento de su carrera

Luis de la Fuente es consciente de la presión mediática que tendrá encima ahora que se ha convertido en nuevo seleccionador absoluto de España, pero no le afecta en exceso. Sabe que habrá crítica y momentos complicados, pero se siente preparado para el reto.

Pregunta: Usted en su presentación dijo una frase que me pareció muy inteligente: “Quiero 48 millones de jugadores, no 48 millones de seleccionadores”. Tiene claro que su primera convocatoria será examinada con lupa…

Respuesta: Es normal. Hay mucha expectación. Y con la primera convocatoria, aún más. Como siempre, no agradará a todo el mundo pero agradará a mucha gente. Pero independientemente de eso, lo que yo quiero es que el aficionado esté con el equipo. Como cuando un futbolista no va convocado: tiene que hacer piña con los que si lo están.

P: La presión mediática en las categorías inferiores, en la Sub’19 o la Sub’21, no es la misma que va a tener en la absoluta, con todo un país pendiente del equipo. ¿Lo tiene asumido? ¿Está preparado para las críticas?

R: Yo lo entiendo como una parte más del trabajo. No entiendo esta profesión sin presión, sin discrepancias, sin debates. Lo asumo con total normalidad. Creo que dentro del marco del respeto, la crítica es buena. Estoy muy tranquilo, sorprendentemente tranquilo, y lo que quiero es trabajar, trabajar y trabajar. Tengo claro el camino que hay que seguir, tengo clara la idea que quiero implementar y tengo claro lo que tenemos que conseguir. Tiempo al tiempo…

P: ¿Cree que usted está preparado para dar el salto a la absoluta?

R: Sí. Creo que es el mejor momento de mi carrera en todos los aspectos. Se hablaba mucho de mi experiencia en los banquillos… y hay una cosa que la gente debe tener clara. Ser seleccionador no tiene nada que ver con ser entrenador de club. Esto es una especialización. Aquí las situaciones que vivimos no tienen nada que ver con la realidad de un club, con competición una semana tras otra.

Aquí son tres o cuatro días de concentración, una competición y si no tienes un día bueno te vas para casa. Esa tensión, gestionar esta situación, requiere de una gran especialización. Yo la tengo. Llevo mucho tiempo en esto. Conozco lo que es el presente y el futuro del fútbol español.

Conozco las diez últimas generaciones y las que vienen también porque sigo trabajando con mis compañeros de las categorías inferiores. Eso me da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Creo que es un momento óptimo para tener esta oportunidad. Estoy preparado para afrontar esta gran responsabilidad con sosiego y con calma.

P: ¿Cómo se define como entrenador? ¿Tiene algunos referentes en su profesión?

Creo que soy un entrenador sosegado, tranquilo, dialogante. Y me gusta intervenir en la carrera del futbolista dándole consejos en situaciones que considero que pueden ser mejorables. Me gusta mirar a la gente a los ojos, hablar, que los jugadores estén convencidos de que lo que les propongo es bueno para ellos…

A mí me gusta este tipo de entrenador. No sé si ponerle nombre. Pero lo prefiero al técnico histriónico o nervioso. Me gusta tener calma para tomar decisiones, que es como mejor se toman, con la cabeza fría.

P: Los jóvenes tienen presente y tienen futuro. ¿Cree que están a la altura de aquella generación irrepetible que ganó el Mundial de Sudáfrica?

R: Estoy convencido de que sí. De que volverán los éxitos a la selección española. Hay muy buena base. Hay futbolistas excepcionales y muy jóvenes que ya han disputado una Eurocopa y un Mundial. A la próxima gran competición llegarán con un bagaje futbolístico extraordinario para poder rendir incluso por encima de lo que lo han hecho hasta ahora. Insisto, soy muy optimista.

Con esa máxima y con la exigencia que siempre se tiene que marcar en esta casa, creo que tenemos todo para tener posibilidades. Porque luego ganar es muy difícil. Siempre me gusta hablar de opciones de ganar. Que ya es un éxito. Luego ganar o no ganar depende de pequeños detalles que hacen que la balanza se incline de un lado o de otro. Creo que lo tenemos todo para crear un equipo muy competitivo, que juegue bien, que ofrezca un gran espectáculo y que tenga, por supuesto, la posibilidad de ganar grandes títulos.

P: Hablemos de los veteranos. ¿Seguirá contando con ellos en las próximas convocatorias? Busquets, por ejemplo, ya ha anunciado que deja la selección…

R: Yo a día de hoy cuento con todos ellos. Ahora mi principal preocupación está en conocer exhaustivamente a todos los futbolistas seleccionables. Hay un tiempo por delante, hasta el mes de marzo, para ver qué rendimiento pueden ofrecer y en base a eso hacer la convocatoria, teniendo en cuenta también situaciones singulares que se puedan dar, como por ejemplo lesiones o estados de forma física.