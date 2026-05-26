Luis De la Fuente confirma sus planes con Lamine Yamal

El seleccionador Luis de la Fuente, que ya dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026, consideró que Lamine Yamal estará a punto para el debut de España frente a Cabo Verde el 15 de junio en el Mundial 2026, aunque no confirmó que el delantero del Barça vaya a jugar en ese encuentro.

En su intervención en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, De la Fuente aseguró que la relaciones con el Barça en el seguimiento de la recuperación de Lamine Yamal son óptimas: "Las relaciones, no con el Barça, sino con todos los clubes, es muy estrecha. La situación de estos jugadores (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) es buena a la altura de sus procesos de recuperación. Creo que todos estarán disponibles para el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen ese partido; no ya por el aspecto riesgo, sino porque nuestra mirada va más allá de un segundo o tercer partido".

El seleccionador dijo sobre el delantero del Barça que Lamine "Está ilusionadísimo. Tiene muchas ganas, tiene 18 años pero es muy maduro y sabe que en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes si vas a llegar al próximo Mundial, son cuatro años y este su momento. Lamine es muy bueno y será todavía mejor con los compañeros que tiene a su lado también están a su lado porque tenemos a muchos de los mejores jugadores en sus demarcaciones".