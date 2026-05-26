SELECCIÓN
Luis De la Fuente confirma sus planes con Lamine Yamal
El seleccionador español asegura que el delantero del Barça "está ilusionadísimo" con la cita mundialista porque sabe que "es su momento"
El seleccionador Luis de la Fuente, que ya dio a conocer la lista de convocados para el Mundial 2026, consideró que Lamine Yamal estará a punto para el debut de España frente a Cabo Verde el 15 de junio en el Mundial 2026, aunque no confirmó que el delantero del Barça vaya a jugar en ese encuentro.
En su intervención en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, De la Fuente aseguró que la relaciones con el Barça en el seguimiento de la recuperación de Lamine Yamal son óptimas: "Las relaciones, no con el Barça, sino con todos los clubes, es muy estrecha. La situación de estos jugadores (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) es buena a la altura de sus procesos de recuperación. Creo que todos estarán disponibles para el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen ese partido; no ya por el aspecto riesgo, sino porque nuestra mirada va más allá de un segundo o tercer partido".
El seleccionador dijo sobre el delantero del Barça que Lamine "Está ilusionadísimo. Tiene muchas ganas, tiene 18 años pero es muy maduro y sabe que en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes si vas a llegar al próximo Mundial, son cuatro años y este su momento. Lamine es muy bueno y será todavía mejor con los compañeros que tiene a su lado también están a su lado porque tenemos a muchos de los mejores jugadores en sus demarcaciones".
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