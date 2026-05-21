Luis de la Fuente confiesa su decisión más dura como seleccionador de España: "Fue muy difícil"

Luis de la Fuente afronta el tramo decisivo antes del Mundial en un momento clave de su etapa como seleccionador. Antes de llegar a dirigir a España, fue futbolista profesional en los años 80 y principios de los 90, jugando como lateral izquierdo en equipos como el Athletic Club y el Sevilla FC, entre otros.

Tras colgar las botas dio el salto a los banquillos y fue creciendo dentro de la Real Federación Española de Fútbol, sobre todo en las categorías inferiores. Ahí fue donde realmente empezó a consolidarse como entrenador, donde ganó títulos que le dieron peso dentro de la federación hasta acabar dirigiendo la selección absoluta.

Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, todo gira en torno a la lista de convocados que se hará oficial el próximo lunes. Es una de las convocatorias más esperadas de los últimos años, ya que marcará el grupo definitivo con el que España afronta la gran cita.

En una charla para 'El camino de Mario', canal de YouTube del exfutbolista Mario Suárez, el seleccionador dejó claro que el trabajo está prácticamente hecho y que ya tiene las ideas cerradas: "La lista, que ya la tengo, está decidida".

También explicó que su idea es ir al Mundial con 26 jugadores sin una prelista larga como en otras ocasiones, algo que reduce bastante la incertidumbre previa. Según comentó, el grupo y el modelo de juego ya están definidos, y ahora solo quedan pequeños detalles antes de hacerlo oficial.

El Mundial de 2026, en Estados Unidos, México y Canadá / FIFA

Otro punto que aclaró fue la portería, donde confirmó que llevará tres guardametas. Reconoció que el nivel es alto y que incluso le gustaría poder llevar a más, pero fue claro en que la decisión está tomada y que esos tres serán los elegidos.

Cuando Suárez le preguntó por la decisión más impopular que ha tomado y que repetiría, Luis de la Fuente se refirió a dejar de contar con Sergio Ramos: "Fue una decisión muy difícil y dura. En el plano futbolístico porque representaba a Sergio, un ídolo y una gran figura futbolística, y luego en el plano personal porque conocía a sus padres, a su hermano, a su familia y fue difícil".

Sin embargo, al ser preguntado por si se arrepiente de alguna decisión importante, fue muy claro y sincero, diciendo que no suele vivir con arrepentimientos: "Yo en la vida no me arrepiento de casi nada. Hay cosas que he hecho mal y sigo haciéndolas, pero hay que hacerlas y seguramente con la experiencia me enseñaría a hacerlas de diferente manera".