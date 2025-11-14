Luis de la Fuente, sobre el asunto Lamine: "Todo es mejorable, también las relaciones con los clubes"

España se mide este sábado ante Georgia, pero Luis de la Fuente tuvo que contestar más preguntas sobre ausencias destacadas como Lamine. El delantero del Barça se ha convertido en el protagonista involuntario de todo el ruido alrededor de la selección. Su desconvocatoria volvió a estar en boca del seleccionador, que esta vez mostró un perfil más bajo tratando de desactivar la polémica.

"Esperemos que los futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para el Mundial. Siempre hay lesiones, tanto en España como en otras selecciones. El calendario es muy apretado. Hay que rezar para que no haya más lesiones, pero por desgracia seguro tenemos algún disgusto en las fechas que haya que tomar decisiones", empezó diciendo. "Esa es la mejor de las noticias, todo el futuro que le queda a Lamine con nosotros. En el presente hay que pensar en los jugadores que tenemos, tratar de ganar mañana y esa es nuestra única ocupación".

Al técnico le cuestionaron si las relaciones con el Barça y otros clubes eran mejorables y reconoció que había margen. "Las relaciones con todos los clubes son maravillosas. Todo es mejorable y se intentará mejorar por todas las partes. Ahora lo que tenemos que mejorar es el rendimiento para ganar mañana a Georgia. Queremos seguir mejorando para ser un equipo más potente".

De la Fuente también se refirió a Dani Olmo, otro jugador azulgrana que no llega en su mejor momento, pero con el que no tiene dudas. "Es ese tipo de jugador que aunque con su club no esté en su mejor momento luego con la selección rinde. Es excepcional futbolística y humanamente hablando. Siempre está para sumar al equipo. Dani es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. Conmigo ha jugado de extremo izquierdo, derecho, mediapunta y delantero. Es un jugador que parece que esté hecho para la selección".

El seleccionador trató de orientar su discurso sobre el encuentro ante Georgia a pesar de las preguntas de los periodistas en otras direcciones. "Mañana espero un partido complicado. No tendrá nada que ver con lo que vivimos hace más de dos años. Será complicado. Tienen muy buenos jugadores, futbolistas que compiten al máximo nivel. Espero que tengamos un día al máximo nivel para tener oportunidades en el partido. Sabemos lo que representa para nosotros".