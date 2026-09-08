Luis de la Fuente (65 años): "En la vida siempre se puede mejorar. Aún nos quedan logros por conseguir con España. Todavía nos queda recorrido y yo quiero poder vivirlo con ellos"

Muy buenas noticias para Luis de la Fuente. Esta mañana se ha anunciado que el seleccionador español está entre los cinco nominados al premio al mejor entrenador de 2026, después de conseguir alzar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium. El entrenador riojano logró implantar su estilo de juego y convertir a España en un equipo invencible, pues solo encajó un gol durante toda la competición.

El técnico acudirá esta noche a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para hablar cómo se encuentra tras vivir uno de sus mejores veranos de su vida tras hacer historia al conquistar el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Hace unos días, De la Fuente concedió una entrevista a 'OKDiario', donde se mostró satisfecho del trabajo realizado y habló sobre su futuro, entre otros temas destacables.

Sobre si aún se cree que España volvió a ser campeona del mundo, el riojano fue claro: "Pues es que pasa el tiempo rapidísimo y, aunque uno trata de asimilarlo, no es consciente, no soy consciente todavía, de la auténtica dimensión de lo conseguido, porque cada día me sorprende ver la reacción de la gente".

Luis de la Fuente, de 65 años y en su mejor estado físico. / Jorge Guerrero/AFP

El entrenador de la selección española reconoció que "parece que fue ayer cuando jugamos la final y, entonces, eso me hace sentir la importancia, la grandeza y lo que ha significado para todo un país la consecución de este logro".

El riojano ya tiene la mente puesta en los siguientes compromisos de España, pero también con la idea de llegar al próximo Mundial: "Sabes que soy muy cortoplacista, pero, obviamente, si me preguntas, ¿cómo no me va a gustar, después de la experiencia que hemos vivido este año en el Mundial, vivir otra experiencia similar? Aunque hay muchas cosas. Primero, antes de llegar a esas fechas, todavía tenemos dos Nations League y una Eurocopa. Y siempre pensamos en competir para ganarlo todo".

Luis de la Fuente / Archivo

A pesar de ya haber ganado lo más complejo como seleccionador, De la Fuente aseguró que "en la vida siempre se puede mejorar".

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Un pensamiento que intenta inculcar, tanto a su 'staff' de trabajo como a los futbolistas: "Es una máxima que tenemos, ya que aún nos quedan logros por conseguir con España. Todavía nos queda recorrido y yo quiero poder vivirlo con ellos".