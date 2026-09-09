Luis de la Fuente (65 años) sobre su rutina de entrenamiento: "Yo entreno 365 sesiones al año, no descanso nunca"

Luis de la Fuente sorprendió al hablar de su rutina de entrenamiento durante su visita al programa El Hormiguero. El seleccionador español explicó que mantiene una disciplina deportiva prácticamente diaria y aseguró que entrena durante todo el año.

"Yo entreno 365 sesiones al año, no descanso nunca", afirmó De la Fuente durante la entrevista. El técnico detalló que, incluso cuando sus compromisos profesionales le obligan a viajar, busca la manera de mantener su actividad física.

"Solo si algún día me pilla de viaje pues al día siguiente haré igual aeróbico y hago fuerza, pero siempre hago, tengo 365 sesiones", explicó.

De la apariencia física a la constancia

La conversación también llevó a De la Fuente a reflexionar sobre la importancia que tiene el deporte más allá de la apariencia física. El seleccionador quiso poner el foco en la disciplina y la constancia necesarias para mantener una rutina de entrenamiento durante todo el año.

"Tú eres un deportista hasta como yo, sabes lo que entendemos del deporte, el deporte es más allá de verte bien o menos bien, o coquetería, que también es legítimo", señaló.

En este sentido, De la Fuente insistió en que el objetivo de compartir su experiencia no es presumir de su estado físico, sino poner en valor el esfuerzo que hay detrás de mantener unos hábitos deportivos.

"Hay que poner en valor lo que cuesta"

El seleccionador español destacó especialmente el esfuerzo que supone compaginar el entrenamiento con sus responsabilidades profesionales. "Hay que poner en valor lo que cuesta, y lo que cuesta trabajar y compartir o compatibilizar el esfuerzo, el trabajo", afirmó.

De la Fuente quiso dejar claro que su rutina no pretende ser "ninguna exhibición ni una demostración" de su estado físico. Para el técnico, lo verdaderamente importante es la constancia y la capacidad de mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo, independientemente de la edad.

"Esto no es más que, no es ninguna exhibición ni una demostración de que puedas estar más o menos fuerte a la edad que sea", concluyó.