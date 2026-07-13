Luis de la Fuente (65 años): "En Haro están los mejores recuerdos de mi infancia. Me fui de allí con 15 años para fichar por el Athletic"

Luis de la Fuente afronta uno de los momentos más importantes desde que llegó al banquillo de la selección española. El técnico riojano está a las puertas de disputar las semifinales del Mundial 2026 frente a Francia y, mientras España sueña con volver a una final, recuperamos la entrevista que concedió a 'El País' en 2022, poco después de ser nombrado seleccionador.

En aquella conversación, el entrenador habló de sus orígenes y de la decisión que cambió su vida cuando apenas era un adolescente: "En Haro están los mejores recuerdos de mi infancia. Me fui de allí con 15 años para fichar por el Athletic".

De la Fuente explicó que gran parte de su forma de entender la vida se la debe a su padre: "Soy un buen conversador, pero sobre todo mi padre me enseñó a ser un buen escuchador. Me gusta escuchar a la gente hablar de la vida, de sus experiencias. Fui el pequeño de cinco hermanos, de mi cuadrilla y de la plantilla del Athletic. Tuve muchos sabios a los que escuchar".

Luis de la Fuente, feliz por la evolución de la Roja en el Mundial / CHRIS TORRES / EFE

Su llegada al Athletic no fue sencilla, ya que todo dependía de una única prueba y de convencer a los responsables del club en un solo día: "Hacías una prueba, te jugabas todo ese día, me salió bien y apostaron por mí". Aquel momento quedó grabado para siempre porque fue el histórico Piru Gainza quien le comunicó la noticia: "Que viniera a decirte: 'Chaval, vas a fichar por el Athletic', imponía".

Luis de la Fuente contó que fue su padre quien le transmitió el sentimiento por el Athletic. Pasaba muchos meses embarcado porque era marino mercante, y cuando regresaba a casa, una de las tradiciones era ir juntos a San Mamés: "Ese no estar de mi padre nos hizo estar muy unidos. Mi casa era matriarcal total, mi madre lo gestionaba todo".

Ya como futbolista profesional tuvo la oportunidad de trabajar con entrenadores como Iñaki Sáez y Javier Clemente. Del primero destacó que "era un padre para todos", mientras que con Clemente aseguró que vivió "los mejores años" de su carrera.

Luis de la Fuente mantiene la moral alta de los jugadores de España / Lavandeira jr / EFE

Durante aquella entrevista, el riojano también respondió a quienes dudaban de su experiencia para dirigir a la selección: "No quiero parecer pretencioso, solo constato una realidad", dijo antes de defender que conocía mejor que nadie a las últimas generaciones de futbolistas españoles por su trabajo en las categorías inferiores.

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Además, dejó clara la idea de juego que quería implantar en la selección: "Replegar, teniendo la posibilidad de jugar al contragolpe, es una virtud, un ejercicio de inteligencia futbolística".