Luis de la Fuente (64 años): "Me levanto cada día con la misma ilusión que ayer y voy al gimnasio, es mi momento de gloria. Se ha convertido en mi forma de vida, en una actitud"

La selección española parte como una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial, al menos sobre el papel, aunque en una eliminatoria a partido único puede ocurrir cualquier cosa. Luis de la Fuente afronta la gran oportunidad de su carrera, ya que dirigirá su primer Mundial como seleccionador de España. El técnico riojano tomó el relevo de Luis Enrique tras la eliminación de la selección en la última cita mundialista, cuando cayó ante Marruecos en octavos de final después de una fatídica tanda de penaltis.

Su llegada al banquillo de la selección, pese a su buen trabajo previo en la Sub-21, generó cierta controversia entre la afición española, debido a que muchos consideraban que España necesitaba un entrenador con mayor experiencia al máximo nivel. Sin embargo, trabajando con discreción, Luis de la Fuente logró conquistar la Eurocopa.

El próximo lunes 25 de mayo, el entrenador de la selección absoluta dará a conocer los 26 jugadores convocados para el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ya hay una baja confirmada: Fermín López, quien se perderá la cita mundialista tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El seleccionador pierde a una pieza clave, pero tendrá que elegir entre Pablo Fornals, Alberto Moleiro o Álex Baena para que sea el sustituto del '16' del Barça.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, durante el partido amistoso entre España y Egipto / Alberto Estévez / EFE

Estos últimos días, Luis de la Fuente ha acudido a varios pódcast para hablar sobre cómo afrontará su primer Mundial. El último programa al que ha asistido ha sido 'El Valor Olímpico', producido por el Comité Olímpico Español y presentado por el deportista Saúl Craviotto, donde se sinceró sobre su rutina diaria, entre otros temas destacados.

En un momento dado de la entrevista, el seleccionador español se abrió en canal para destapar que "el deporte se ha convertido en mi forma de vida, en una actitud". Asimismo, tiene claro que "el éxito es tratar de ser cada día mejor persona".

Luis de la Fuente realizando un ejercicio en el gimnasio / Movistar+

A pesar de llevar muchos años entrenando, el riojano aseguró que "todavía sigo con la misma ilusión que tenía hace muchos años", algo en lo que su familia y sus amigos han sido clave, ya que son sus dos pilares fundamentales para vivir la vida al máximo nivel.

El técnico desveló a Craviotto cómo es su rutina diaria: "Cada día que salgo a entrenar, voy al gimnasio todos los días, es mi momento de gloria. Me levanto con la misma ilusión que ayer o más para hacer de nuevo lo que me gusta".

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El objetivo que tiene es "seguir creciendo en lo humano y en lo físico", pues aseguró que "va todo unido". Por esta razón, reconoció que "eso es un éxito: valorar y reconocer verdaderamente lo que te gusta. En esta vida no se deja de mejorar hasta el último día".