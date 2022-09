Luis Enrique: "La victoria es el mejor antídoto para la depresión"

"La primera parte es necesaria para optar al triunfo al final" "No tengo clara la lista para el Mundial; la pena es que quedarán fuera jugadores que lo merecen"

Luis Enrique estaba eufórico tras la victoria de España ante Portugal (0-1) que certificó la clasificación del combinado español para la final four de la Nations League que se celebrará en los Países Bajos del 14 al 18 de junio del 2023. Como ya es habitual, el técnico elogió el trabajo de sus jugadores, prescindió de las críticas y las dudas que a veces se ciernen sobre la selección española y se mantuvo firme en no desvelar su futuro.

"El fútbol es un deporte maravilloso en que la victoria es el mejor antídoto para cualquier estado de derpesión o tristeza", empezó diciendo un Luis Enrique que explicó las claves de la victoria: "La igualdad impera en el fútbol y Portugal es top en nivel individual. He insistido en la primera parte en tener el balón y lo hemos tenido. Hemos hecho más de 400 pases. Pero la mayoría eran en nuesrro campo. Lo hemos corregido en la segunda parte, pero el primer tiempo es necesario para demostrar que el balón es nuestro. Tenía la impresión de que el gol iba a llegar. Repetimos final four y a disfrutar".

Aunque reconoció que cambiaron el partido, el seleccionador español no quiso centrar el triunfo en los futbolistas que entraron en la segunda parte, destacando el trabajo realizado por los titulares cuando Portugal estaba más entera: "Han cambiado el partido los minutos de Nico, de Yeremy, de Busi, de Gavi, de Pedri, de Rodri como central, pero también los minutos de Ferran, de Pablo… somos un equipo y para que los rivales lleguen al final cansados necesitas del trabajo de todos".

Luis Enrique no quiso mojarse con los futbolistas que integrarán la lista del Mundial de Catar 2022, pero dejó entrever que los que han venido en esta ventana tienen muchas posibilidades: "Hace muchas concentraciones que es una maravilla entrenar a estos jugadores. La lista no es de 26 es de 40 o 50 es un placer entrenar a jugadores de tanta calidad. La pena es que se quedarán jugadores fuera que lo merecen. No tengo la lista clara, porque varía contínuamente, pero me quedo con las sensaciones de estos jugadores, que han interpretado a la perfección lo que queríamos cambiar. La pena es que hay muchos futbolista que han estado viniendo y que también lo merecen. Será difícil para mí".

El técnico asturiano se mantuvo firme en su decisión de no valorar su continuidad en el combinado español hasta después del Mundial de Catar: "El futuro no existe. Para eso soy tópico".