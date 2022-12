Luis Enrique: "Me veo con fuerzas ahora para dirigir un club"

El exseleccionador español quiere volver al fútbol de clubes, a priori, una vez empiece la nueva temporada "Esperaré a la próxima temporada a no ser que venga algo muy interesante", indicó Luis Enrique en la charla con Ibai Llanos

Luis Enrique ha dicho adiós a la Selección y, por ahora, al fútbol de selecciones. En la charla con Ibai Llanos, el exseleccionador español apuntó que ha disfrutado y mucho la experiencia con España, pero ahora mismo se ve más en el fútbol de clubes que en el fútbol de selecciones. Dinámicas y formas de trabajo distintas. Tras probar la Selección española, a Luis Enrique le mueve más la dinámica de clubes.

"Es una experiencia que repetiría (la del stream), pero no me veo en otro Mundial. Me veo con confianza de coger un club, esperaré a la próxima temporada a no ser que venga algo muy interesante", indicó el entrenador asturiano.

A priori, Luis Enrique esperará a que finalice la temporada 2022-2023 para encabezar un nuevo proyecto. Veremos dónde. El técnico ya ha demostrado su valía en los clubes donde ha estado. Barcelona, Roma o Celta de Vigo son algunos ejemplos de un Luis Enrique al que las ofertas de trabajo no le faltarán. De momento, se lo tomará con calma.