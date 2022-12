Luis Enrique: "Hemos generado ilusión"

El exseleccionador español hizo balance de su etapa en la Selección española en la charla con Ibai Llanos "Ahora mismo que llega el momento de hacer unas cuentas, estoy muy tranquilo y muy satisfecho de lo que he hecho y he intentado", indicó Luis Enrique

Luis Enrique se marcha de la Selección con buen sabor de boca. Así lo ha comentado el ya exseleccionador español en la charla con Ibai Llanos. Preguntado por cómo ha sido su paso por el combinado nacional, el técnico asturiano se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado pese a la dura derrota en el Mundial ante Marruecos.

"Hago una lectura positiva de todo lo que ha sido el Mundial. Pero no valoro solo el Mundial. Llevo cuatro años en la Selección con un trabajo hecho. No voy a ponerme a valorar si es un trabajo mejor o peor porque eso ya lo van a hacer los demás. Ahora mismo que llega el momento de hacer unas cuentas, estoy muy tranquilo y muy satisfecho de lo que he hecho y he intentado", argumentó Luis Enrique.

Para el exseleccionador de España, ahora la Selección ha vuelto a enganchar a la afición y a crear ilusión: "Creo que hemos conseguido generar ilusión y generar ganas de volver a ver la Selección. Lo hemos sentido, el hecho de dar confianza a los jóvenes ha servido para que en los hoteles, por ejemplo, vinieran niñas y niños a ver a los jugadores de la Selección".

Sobre el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, Luis Enrique le deseó toda la suerte del mundo: "Le mando un gran abrazo. Muy majo, preparado, se merece todo lo bueno que le pase, un fenómeno. Por supuesto que confío, me parece muy pobre que gente vaya en contra por las personas".