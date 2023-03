Luis Enrique: "Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria...me da igual"

Luis Enrique ha vuelto al ataque en una entrevista que ha concedido en la Cadena Ser de Gijón Como es habitual, el entrenador asturiano no ha dejado a nadie indiferente con sus declaraciones sobre su pasado en la selección y su futuro como entrenador

El exseleccionador español, Luis Enrique, ha vuelto al ataque en una entrevista que ha concedido en la Caden Ser de Gijón. El entrenador, que actualmente se encuentra sin equipo, ha hablado y como es habitual no ha dejado a nadie indiferente.

Lucho comentó la casualidad de dar una entrevista justo después de la primera derrota de la España de Luis de la Fuente: "Soy pasional cuando trabajo, pero cuando no lo hago, me dedico a mis cosas y ahora toca esta entrevista que ya habíamos hablado. Con tan buena suerte, que ayer pasa lo que pasa y digo, parece que voy a hacer justo una entrevista el día después de que pierde España".

Al ser preguntado por el Plan B de la selección, Luis Enrique declaró que "Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria, pues me da igual. Me siento orgulloso de mi etapa como seleccionador. Cometí muchos errores, sólo faltaría, pero tomé decisiones y superorgulloso".

Además, sobre todas las críticas recibidas por su faceta de 'streamer', el técnico español manifestó que "Ladran, luego cabalgamos. Es buena señal. No puedes gustar a todos, ni controlar lo que se dice de tí. Y yo, que ya tengo una edad, lo afronto con intensidad. Y cuando ya no estoy, pues me da igual lo que digan".

Más allá de su etapa en la selección, también ha sido preguntado por su futuro. "Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar, ya los sabéis, no lo escondo. He visto mucho fútbol, pero también sigo los partidos de aquí, lógicamente", comentó Luis Enrique.

Asimismo, aunque tenga el deseo de entrenar en Premier, dejó claro que "no me veo en la Premier porque es muy difícil que se dé el momento. No voy a ir a cualquier equipo, me gustaría ir a un equipo importante, hay un número de equipos muy pequeño y hay muchos entrenadores buenos que pujan por ese puesto".

El propio entrenador confirmó que ya había recibido alguna oferta para volver a los banquillos. "He tenido oferta de alguna selección nacional, no así de equipos. No lo descarto. Debería ser una selección muy, muy potente para que aceptara", explicó Lucho.

Por último, ante la posibilidad de entrenar al Sporting de Gijón, Luis Enrique ha explicado que "me gustaría entrenar a un equipo que pueda ganar títulos, trofeos. A lo mejor dentro de cinco o diez años entreno al Sporting. Cuando me apetezca. Entrenar al Sporting sería muy difícil".