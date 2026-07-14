Luis de la Fuente, seleccionador de España: "En días como hoy recuerdo a mi padre, que pasaba largas temporadas fuera de casa por trabajo. Nos decía que nos ganásemos el derecho de que la gente nos escuchara"

Luis de la Fuente afronta esta noche uno de los partidos más determinantes de su carrera: las semifinales del Mundial ante Francia. El seleccionador llega al duelo reforzado por un mensaje que ha marcado su vida y que hoy vuelve a resonar con fuerza: "ganarse el derecho de que la gente te escuche", una enseñanza transmitida por su padre y que él ha convertido en brújula personal y profesional.

El seleccionador explica abiertamente que: "en días como hoy recuerdo a mi padre, que pasaba largas temporadas fuera de casa por trabajo. Nos decía que nos ganásemos el derecho de que la gente nos escuchara"

En un momento en el que la presión se multiplica y el país entero mira hacia el combinado nacional, De la Fuente se muestra sereno, convencido de que el camino recorrido por el equipo, basado en la unión, el sacrificio y la confianza mutua, es la mejor garantía para competir al máximo nivel.

Valores que sostienen un liderazgo

El seleccionador ha reiterado en numerosas ocasiones que su trayectoria está profundamente marcada por los valores familiares. La unidad, el esfuerzo y la cercanía son pilares que aprendió en casa y que hoy aplica en la gestión del vestuario. "A pesar de que mi padre pasaba largas temporadas fuera de casa por trabajo, siempre lo sentimos presente", ha recordado en más de una intervención pública.

Luis de la Fuente, feliz por la evolución de la Roja en el Mundial / CHRIS TORRES / EFE

Esa visión humana del deporte se ha convertido en una de sus señas de identidad: la bonhomía como carta de presentación, la idea de que lo normal debería ser “ir haciendo amigos por donde vayas y poder volver, pasados los años, para mantener esas amistades como el primer día”. Una filosofía que, según él, también fortalece a la selección en los momentos de máxima exigencia.

El talento joven y la fuerza del grupo

De la Fuente insiste en que el éxito no depende solo de la calidad futbolística, sino de la suma de actitudes y principios. “Si se cuenta con buena gente, te lleva menos tiempo conseguir los logros”, afirma. Para él, la selección española es el ejemplo perfecto: jugadores generosos, solidarios, con capacidad de sacrificio y un talento que, unido a esos valores, acerca al equipo a la victoria.

Su confianza en la juventud es absoluta. Considera que las nuevas generaciones llegan preparadas, con educación y herramientas suficientes para luchar por sus objetivos. Y esa convicción se refleja en la apuesta decidida por futbolistas jóvenes que hoy forman parte del once titular en el Mundial.

La fe como guía en los momentos límite

En la antesala de un partido que puede cambiar la historia reciente del fútbol español, De la Fuente no oculta que la fe es un pilar fundamental en su vida.

Asegura que le aporta tranquilidad para tomar decisiones y que nunca ha sentido que se equivocara cuando actuaba guiado por ella. Respeta todas las ideas, pero reivindica la suya con naturalidad: una fe que le acompaña, le ordena y le sostiene en los momentos de mayor presión.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024. / Alberto Estévez / EFE

Con todo este bagaje emocional y ético, Luis de la Fuente llega a la semifinal del Mundial con la serenidad de quien sabe que ha construido un grupo fuerte, cohesionado y preparado para competir.

España se enfrenta a Francia en un duelo de máxima exigencia, pero el seleccionador confía en que el equipo mantenga la identidad que lo ha traído hasta aquí: trabajo, humildad, sacrificio y talento.