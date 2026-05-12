El plan de Luis de la Fuente con Lamine y Joan Garcia: "En la prelista hay seis porteros, al Mundial irán tres"

Luis de la Fuente y la selección española ya acaparan el foco. Trasladada la prelista para el Mundial 2026, la convocatoria definitiva concentra toda la atención. Todavía restan partidos y en el staff del técnico riojano cruzan los dedos para que no se produzcan nuevas bajas. "Vamos a llevar 26 jugadores en la lista, pero otros van a venir a ayudarnos a completar el grupo para preparar el partido del día 4 de junio. Esos jugadores, cuando llegue el primer partido, se irán. Y no están entre los 55 iniciales", desveló el seleccionador en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

"¿Eric García? Tenemos un equipo versátil"

Será un plan de contención que podría armarse, por ejemplo, con jugadores de las categorías inferiores, para el amistoso que la selección disputará en A Coruña contra Irak. Una fórmula para tener músculo competitivo sin comprometer la recuperación total de futbolistas como Lamine Yamal, Mikel Merino o Nico Williams. "Las lesiones nos tienen tensionados. Las que se produzcan ahora, incluso de grado pequeño, tienen difícil recuperación. La de Nico es de menor grado, en 3-4 semanas le tendremos", analizó sobre lo ocurrido con el jugador del Athletic en la última jornada.

"A Lamine, Nico y Mikel les tendremos, creo, para el primer partido del Mundial y, si no, para el segundo o el tercero. No genera ningún contratiempo importante", insistió sobre la disponibilidad de hombres que forman parte de la columna vertebral de esa prelista de 55 futbolistas versátiles. "¿Como Gavi o Eric García?", inquirió Gaspar Díez, jefe de Deportes de Europa Press. "Tenemos un equipo muy versátil e imprevisible, es una de nuestras mayores fortalezas", se limitó a responder el seleccionador, sin entrar a valorar casos concretos.

En la relación previa enviada a los clubes hay "seis porteros". Esa pequeña confesión sí la hizo Luis de la Fuente. "Hay que buscarlos (mensaje a los medios). Estamos muy tranquilos porque, de los diez mejores porteros del mundo, hay seis españoles. De esos, hemos estado llevando a tres y, en alguna ocasión, a cuatro. Al Mundial iremos con tres porteros, todos titulares", afirmó. Será una de las grandes incógnitas a despejar en la lista definitiva que dará a conocer en unas semanas.

"David Raya siempre ha estado olvidado aquí y en Inglaterra le consideran el mejor. Igual que Simón, Joan, Remiro... No digo los otros dos. Tenemos a los mejores porteros del mundo y tengo mi toque para seleccionarlos. Estoy tranquilo, sin duda", comentó con una sonrisa, pese a lo delicado de una decisión entre guardametas de plena confianza para él y el Zamora de LaLiga. Un debate que mantiene abierto entre hombres con los que lleva tiempo trabajando y la irrupción de nuevos candidatos bajo palos.

"No somos un país racista"

Joan García debutó con España en el amistoso frente a Egipto en Cornellà, donde se produjeron incidentes racistas con el cántico "musulmán el que no bote", que tuvieron impacto global. ¿Afectarán a España de cara al Mundial 2030? "No somos un país racista. A los violentos que aprovechan el fútbol hay que sacarlos del fútbol y de la calle. No son el fútbol", zanjó De la Fuente.

El seleccionador, sin embargo, evitó pronunciarse de forma contundente sobre dónde debería celebrarse la final del torneo. "Ojalá que la final del Mundial 2030 se juegue en mi país, en España. En un gran estadio. Madrid parece que es el centro y sería más cómodo. Pero no tengo ninguna duda de que España reúne todas las condiciones para ser ejemplar en una final de un Mundial", respondió sobre la pugna abierta entre el Bernabéu, el Camp Nou y la alternativa marroquí del Estadio Hassan II de Casablanca.

Preguntado por otros temas de actualidad, como la crisis del Real Madrid, fue prudente. "¿Los incidentes del vestuario? No me ha pasado nunca, pero no hablo desde el desconocimiento. Si ha sucedido algo, no puedo opinar. Nunca he tenido un caso así ni como jugador ni como entrenador", afirmó antes de referirse también al nombre de José Mourinho, uno de los candidatos que sobrevuelan el entorno blanco. "No sé si es la solución para el Real Madrid, pero es un gran entrenador", concluyó desde una realidad muy distinta a la que atraviesa el vestuario madridista, donde él sí es una figura de autoridad y respeto.