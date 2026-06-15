Rafael Louzán: "Ojalá podamos llegar hasta el final"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, inauguró este domingo la Casa de España en Atlanta y aprovechó para desear que España llegue hasta el final de un camino que se inicia este lunes (18.00 horas) en el Atlanta Stadium frente a Cabo Verde.

Así luce el espectacular mural de la Casa de España en EEUU / Jordi Gil

Louzán hizo un discurso tras descubrir el mural de la Casa de España con leyendas como Iker Casillas, Andrés Iniesta o Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona y de la selección española que ha llegado a tiempo para el debut de la Roja en el campeonato del mundo, como ha confirmado Luis de la Fuente en rueda de prensa este mismo domingo.

Louzán empezó su discurso con los agradecimientos, "de una manera muy especial a los seguidores de España y a los amigos de Atlanta". Y aseguró el presidente de la RFEF que "este pedazo de Atlanta ya es España y nos sentimos muy a gusto".

También dio las gracias "al alcalde de esta ciudad por habernos acompañado en el descubrimiento del fantástico mural".

Rafael Louzan inaugura la Casa de España en Atlanta / Jordi Gil

Conexión con Madrid durante el España-Cabo Verde

Y desveló Louzán que este espacio tan especial como es la Casa de España en Atlanta "lo podremos disfrutar mañana con el primer partido de España. Desde aquí podremos conectar con la Plaza de Colón en Madrid. Esta ciudad nos traerá muchos recuerdos tras celebrar unos Juegos Olímpicos (los de 1996) y ojalá podamos llegar hasta el final", deseó.

Pero el presidente federativo recordó en su discurso que "hay que ir por etapas y las primeras son Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Ojalá podamos alcanzar este gran reto que no es otro que conseguir la gloria y la Copa del Mundo", aseguró Louzán.

Así luce el espectacular mural de la Casa de España en EEUU / Jordi Gil

El presidente de la RFEF espera que todos los que lo deseen en Atlanta puedan "disfrutar de este espacio que sea de convivencia y de mucha pasión. España es una de las grandes favoritas, pero hay que ir etapa por etapas", insistió.

Y terminó Rafael Louzán su discurso de esta manera: "España es querida y nosotros también queremos devolver esta gratitud con nuestra presencia y nuestro cariño con esta selección que va a hacer disfrutar al mundo con su juego".