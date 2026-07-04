Louzán: "De la Fuente puede ser el Alex Ferguson de la selección española"

La Federación Española confía ciegamente en Luis de la Fuente independientemente de lo que suceda en la presente edición del Mundial. El entrenador riojano tiene contrato hasta 2028, esto es, hasta después de la Eurocopa de Reino Unido e Irlanda, pero Rafael Louzán abrió la puerta, en una entrevista en la 'Cadena SER', a que el vínculo que une a ambas partes se alargue más tiempo. De hecho, confirmó que el seleccionador puede ser "el Sir Alex Ferguson" de la Roja.

"Sin duda. Lleva con nosotros 13 años, camino de 14. Ha entendido y entiende perfectamente cómo es la filosofía de los jugadores. Los conoce a todos y sabe manejar a la perfección la situación con ellos. Es una persona natural y sencilla. Ha demostrado con creces, y los resultados lo avalan, que debe ser una realidad parecida a la que comentáis de Ferguson", respondió Louzán en la radio citada.

El presidente de la RFEF también ha dejado claro que, según su punto de vista, "no se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial de 2030", que también organizarán Portugal y Marruecos. "Tenemos puestos tres estadios para ello: el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Estadio Casablanca. También figuran dos IBCs: en Madrid, en Casa de Campo, y en Casablanca. No debe ofrecer dudas que España tiene que albergar esa final", insistió.

En otro orden de cosas, Louzán restó importancia al enfado de Lamine Yamal por no marcar contra Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. “¿La actitud? Es asumir responsabilidades. Lidera y es reclamo en Estados Unidos. Asume su papel, pero es que a sus 18 años tiene una gran personalidad, es cariñoso y un chico excelente. Estamos encantados. El grupo humano se está manejando perfectamente”