Louzán explica cómo afrontará la RFEF el pique entre Lamine Yamal y Carvajal

En el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona del pasado domingo acabaron saltando chispas con el pitido final. Varios futbolistas blancos fueron a por Lamine Yamal recriminándole sus declaraciones en la previa del partido. Además de Vinicius y Courtois, también lo hizo Dani Carvajal, compañero del blaugrana en la selección española. Son muchos los que han tachado la actitud del capitán de la 'roja', pero desde la RFEF tratarán de calmar la situación.

"Yo no soy de líos. Fue un momento caliente y va a quedar ahí. Son dos jugadores que necesitamos muchísimo y dos referentes del fútbol mundial", dijo Rafael Louzán en declaraciones a 'El Partidazo de Cope'. El presidente de la Federación añadió que este jueves se verá con el seleccionador Luis de la Fuente: "No he hablado con él, lo haré el jueves. Son cosas del directo, que pasan en un partido de Liga, pero él está preparando los partidos contra Georgia y Turquía".

También fue preguntado por la polémica con LaLiga al agendar el encuentro de la jornada adelantada entre FC Barcelona y Atlético de Madrid el mismo día que la selección española femenina disputará la vuelta de la final de la Nations League frente a Alemania en el Metropolitano. La RFEF, anteriormente, había pedido que no se disputase ningún encuentro ese día para dar mayor visibilidad al decisivo partido de la 'roja'.

"Hay que dar un margen de tiempo. Es una decisión, quiero entender, que LaLiga no sabía: primero, teníamos que clasificarnos para la final y, después, hay que ver el horario, creo que se está manejando el de las 19:00 horas. Pero tranquilos, que no llegue la sangre al río. Serán temas que hay que ver para que no haya confluencia de horarios. Ya he visto algunos comentarios en redes sociales en este sentido, pero lo valoraremos".

El partido de Miami y la final del Mundial

Sin duda, otro de los temas de actualidad en estos últimos días ha sido la cancelación del partido que Villarreal y Barça iban a disputar en Miami. "Esta ocasión ya ha pasado y ¿ahora hay que trabajar en la siguiente? Pues probablemente. La RFEF ha hecho su papel y labor. Si LaLiga considera que hay que volverlo a intentar... Hay que tener muchos factores en cuenta: hay aficionados en los EEUU que pagan por ver el fútbol español. Yo lo que haría es encontrar el consenso de los clubes, esta es mi forma de trabajar: ¿nos ponemos de acuerdo?", argumentó en la citada emisora de radio.

Ya por último, también se refirió al Mundial 2030 y las posibilidades que tiene España de acoger la final del torneo. "Tiene que ser en España. Somos el país que tiene un mayor peso en la organización. Hay dos estadios españoles, el Bernabéu y el Espai Barça, y también Casablanca. No sería explicable que España no fuese sede de la final: tiene que serlo sí o sí. Pero yo no voy por ahí, no es mi forma de ser. Infantino no me lo ha dicho, tenemos mucho por trabajar", concluyó.