Louzán y Díaz Ayuso dan brillo a la final femenina de la Nations League

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han presentado oficialmente el partido de vuelta de la final de la UEFA Women’s Nations League que se disputará en Madrid el próximo martes, 2 de diciembre.

La presentación oficial se ha celebrado en la Ciudad del Futbol, donde además de ambos dirigentes, han compartido sensaciones antes de la final la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, así como la capitana de la selección, Irene Paredes, y las internacionales Vicky López y Fiamma Benítez. Además, estuvieron presentes en el acto el vicepresidente de la RFEF y presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez; el vicepresidente Sergio Merchán, así como el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel Casanueva.

En nombre del fútbol español, el presidente de la RFEF Rafael Louzán dio voz a la satisfacción de todos al poder celebrar una gran final en la Comunidad de Madrid: “Es un orgullo para nuestro país tener una selección como la que va a compartir por un nuevo título. Agradezco el compromiso de la Comunidad de Madrid con una final de tanta trascendencia, una final que vamos a celebrar en uno de los estadios más importantes de Europa como es el Metropolitano. Madrid sigue acogiendo grandes eventos deportivos a nivel mundial. La RFEF se siente muy cómoda con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Desde aquí trabajamos para ser referencia. El fútbol nos lleva a lo más alto del mundo.”

"El deporte femenino es un tsunami para las mujeres"

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, habló de la trascendencia de sumar a la Selección española de femenina a una región referente en el deporte a nivel mundial: “Este es un evento de vital importancia para la Comunidad. Trabajamos para que todo lo que proyectamos al mundo desde esta región española sea más completo. Tenemos un calendario de eventos deportivos excepcional. Somos la única capital del mundo que celebra tantos eventos deportivos en un solo año. El deporte femenino es un tsunami para las mujeres. Queremos que el deporte, en la Comunidad, llegue desde el pueblo más pequeño hasta las grandes competiciones. Ese es el Madrid de todos que está de moda y que habla por España, que sirve para proyectar a nuestro país al exterior. Hombres y mujeres dando ejemplos a los niños y a todas las personas que ven en estas mujeres la capacidad para competir y ganar”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a la capitana Irene Paredes / EFE

Las integrantes de la selección española de fútbol se sumaron a la presentación oficial de la gran final de la UEFA Women’s Nations League con la ambición de alzar un nuevo título para el fútbol femenino español. La Seleccionadora, Sonia Bermúdez, expresó su felicidad por jugar en casa: “Jugar en el Metropolitano para nosotras es algo increíble. Vamos a necesitar a toda la afición. Queremos ganar los dos partidos, venir de Alemania con un buen resultado. Tenemos una gran rival y veremos a las mejores jugadoras del mundo en Madrid”.

En nombre del equipo, la capitana de la Selección, Irene Paredes, habló de la gran evolución del fútbol femenino en España: “Cuando yo debuté era impensable lo que vivimos hoy en día. Hoy tenemos la posibilidad de revalidar el título de la Nations League. Ha cambiado todo. Poder jugar la final en Madrid nos hace felices, estamos muy ilusionadas”.

Fiamma Benítez y Vicky López

A Paredes se sumaron dos jugadoras con raíces madrileñas. Fiamma Benítez comentó que “será un partido emocionante, soy feliz como jugadora del Atlético poder levantar un título en el Metropolitano”. Y la jugadora más joven del grupo, Vicky López, madrileña de Vallecas recordó que “cuando jugaba en la calle de mi ciudad, de Madrid, no pensaba en lo que vamos a vivir. Es una final con la Selección española. Siento esto como algo especial, ojalá podamos levantar el título rodeadas de nuestra gente”.

Isabel Díaz Ayuso asiste en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a la presentación del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones junto al presidente de la Real Federación de fútbol Rafael Louzán y las jugadoras de la selección, Vicky López, Irene Paredes y Fiamma Benítez / EFE

Antes del acto institucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la RFEF desearon suerte a todo el grupo de la selección española en un encuentro que se celebró previamente al inicio la sesión de entrenamiento de las internacionales en la Ciudad del Fútbol.

España se medirá a Alemania en el partido de vuelta de la final de la UEFA Nations League en el estadio Metropolitano de la ciudad de Madrid este 2 de diciembre, a partir de las 18:30 horas. El partido de ida se juega este jueves 28 de noviembre a partir de las 20.30 h. en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern.