Louzán, muy claro sobre la polémica con el Barça: "No lo voy a alimentar"

La selección española afronta este martes en Valladolid el cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 con el objetivo de firmar el pleno de victorias en su grupo. Un duelo ante Bulgaria que llega marcado por las ausencias de varios futbolistas importantes —entre ellos, los culés Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres— y por el debate recurrente sobre la carga de minutos y la gestión de los jugadores internacionales entre Federación y FC Barcelona.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quiso despejar cualquier sombra de polémica durante su intervención ante los medios en la previa del encuentro. “No quiero ningún tipo de polémica en ese sentido. El Barça es un gran club, el seleccionador está haciendo un magnífico trabajo”, afirmó, tratando de rebajar la tensión generada tras las recientes lesiones de varios internacionales azulgranas.

Louzán y Laporta, abrazados en el palco / EFE

Preguntado directamente por la relación con el FC Barcelona y el malestar desde el entorno azulgrana por la acumulación de lesiones en los convocados, Louzán fue claro: “No voy a alimentar ningún tipo de polémica porque no la hay. Hay satisfacción general con los clubes y con el seleccionador. Estamos en un buen momento, la selección está jugando de manera extraordinaria”.

Louzán insistió en que la relación con los clubes es “extraordinaria” y apeló a la colaboración entre todas las partes: “Tenemos que estar muy agradecidos a los clubes, porque al final son quienes contratan a los jugadores. Hay una coordinación prácticamente perfecta con los directores deportivos de todos los equipos de España y también a nivel internacional”.

El dirigente aprovechó además para destacar el compromiso de los clubes en las diferentes categorías de la selección. “Hay siete clubes españoles que nos han cedido a muchos jugadores para el Mundial sub-20 en Chile. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que hacen. Lo mínimo que puedo hacer como presidente de la Federación es dar las gracias por su apoyo”, señaló.

El presidente pidió también comprensión a los medios: “Yo sé que hay que hablar de todo, pero lo primero es reconocer que se están haciendo las cosas muy bien. España está en lo más alto”.

Rafael Louzán y Javier Tebas, en una imagen de archivo / RFEF

El Villarreal - Barça en Miami

Louzán también se refirió a la decisión de disputar el Villarreal–Barça de LaLiga en Miami, programado para el próximo 20 de diciembre, en lo que será el primer partido oficial del campeonato español fuera de territorio nacional. “Hemos hecho lo que nos tocaba. Nos llegó la solicitud de una empresa (la que organiza el partido), la trasladamos a UEFA y ellos a FIFA. En este caso son los clubes los que deben valorar”, explicó el presidente federativo.

El dirigente insistió en que la Federación no pondrá obstáculos a iniciativas que busquen proyectar el fútbol español en el exterior, pero subrayó que deben hacerse con consenso y respeto hacia todos los actores implicados, como los futbolistas: “El fútbol español debe tener en cuenta tanto al aficionado del estadio como al virtual, que también es muy importante y genera recursos con los derechos de televisión. Habrá que acordar con los jugadores y respetarles, es importante que se cuente con ellos”.

Louzán añadió que la RFEF apuesta por el diálogo y por gestos que fortalezcan el vínculo global del fútbol español: “Hay que tener gestos con el aficionado que está allí, en Miami, y si de vez en cuando se hace algo con sentido, adelante. La Federación ha hecho lo que tocaba”, sentenció.