Louzán celebra la "paz" y el aumento de ingresos del fútbol español para el año del Mundial 2026

Era la primera vez que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, actuaba de maestro de ceremonias de la tradicional cena de Navidad con los medios. Un acto que tuvo lugar en Las Rozas, con el objetivo de resignificar la institución que preside desde hace un año. Como ha venido siendo habitual desde que relevó a la gestora posterior a Luis Rubiales, su mensaje fue una apuesta por "la paz en el fútbol español", algo que considera ha logrado, tejiendo lazos con LaLiga, mayormente, e incluso con clubes como el Real Madrid.

Incremento de presupuesto y patrocinadores

Una tarea compleja de equilibrios en la que la moneda no siempre ha salido cara, con frentes abiertos como la reforma del colectivo arbitral que exigía el equipo blanco, pero al que sentó en la mesa de negociación. Esa vocación, de juntar polos opuestos, le ha permitido avanzar en otros frentes como el del presupuesto o los patrocinios. El primero, según recordó, ha aumentado un 10%, con unos ingresos estimados de más de 403 millones. Algo posible, en buena medida, "gracias al gran trabajo del departamento comercial".

Porque son 90 millones solo en concepto de patrocinadores, que implican un incremento del 40% con respecto a la provisión del ejercicio anterior, que se hizo todavía en la etapa anterior. "La partida de derechos audiovisuales ha crecido un 10%, en línea con el aumento de LaLiga", reivindicó Louzán, quien dejó pistas de lo que vendrá el año próximo, con la gran meta final del Mundial, para el que la selección de Luis de la Fuente es una de las favoritas. Al celebrarse los dos primeros encuentros en Atlanta, la idea es fijar un campamento base cerca de esa ciudad estadounidense. Aunque el deseo inicial de la selección era establecerse en Miami, una ciudad enraizada con España por su comunidad latina, pero el sorteo ha provocado un cambio de planes.

Joan Vehils, director del diario SPORT, junto a Rafel Louzán, presidente de la RFEF. / RFEF

Finalissima, Copa del Rey, Supercopa...

Antes, habrá un trabajo de preparación, con torneos como la 'Finalissima', que tendría lugar a finales de marzo, previsiblemente en Qatar contra Argentina, a pesar de las reticencias declaradas del cuadro que dirige Scaloni. "Antes del Mundial habrá dos amistosos, uno en España y otro donde se va a celebrar el Mundial", anticipó el presidente de la Federación, quien igualmente informó de que no habrá coincidencia de la final de Copa del Rey con la Feria de Abril de Sevilla.

Sobre este torneo, cuya adjudicación fue renovada hasta 2028, Louzán enfatizó igualmente la mejora económica del último 'tender'. "En el contrato anterior se contemplaban 700.000 euros. Solo con el canon recientemente firmado la cifra asciende a 3,5 millones de euros", valoró el presidente de la RFEF, quien defendió que su administración en la Federación "viene a hacer, no a estar".

La siguiente meta será prolongar el acuerdo con Arabia Saudí para Supercopa, vigente hasta 2029 y del que la Federación está satisfecha, por lo que la idea es prolongarlo en el tiempo, como base de la pirámide del fútbol español, al que repercute con 40 millones cada año. De ahí la intención de ampliar un contrato que ha consolidado un torneo doméstico fuera de las fronteras españolas.