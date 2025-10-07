Locura por Pedri en Las Rozas

La selección española vivió este martes una tarde especial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se celebró una sesión de puertas abiertas para prensa y aficionados. Centenares de seguidores llenaron las gradas desde una hora antes del inicio, deseosos de ver de cerca a los internacionales y de disfrutar del ambiente previo a los próximos compromisos clasificatorios ante Georgia y Bulgaria.

Uno de los grandes protagonistas fue el azulgrana Pedri, uno de los más aclamados de la sesión. Sin Lamine, que se recupera de unas molestias en el pubis, el mediocampista centró todas las miradas de los aficionados, que además pudieron hacerse selfies con el canario y pedirle autógrafos. Una de las anécdotas fue una de las pancartas que decía: "Pedri, ¿me das tu camiseta? Tenemos los mismos apellidos".

El entrenamiento, de carácter suave y con algo menos de una hora de duración, sirvió para que el público mostrara su apoyo al grupo dirigido por Luis de la Fuente. Entre los nombres más coreados estuvo el de Pedri. También despertaron una gran expectación otros azulgranas como Dani Olmo, Ferran Torres y Pau Cubarsí, que firmaron autógrafos y se fotografiaron con los asistentes.

Durante la sesión dos jugadores tuvieron tiempo de atender a los medios de la RFEF. El primero fue una de las novedades, el delantero del Celta Borja Iglesias, que reconoció su sorpresa con la convocatoria y las divertidas circunstancias con las que se enteró de la noticia.

"Hacía mucho tiempo que no venía y pensaba que no iba a volver.... la verdad es que estoy muy feliz. Me estoy sintiendo muy bien y lo que se ve desde fuera: un grupo muy bueno y tratar de sumar", apuntó antes de desvelar el momento que le avisaron de la llamada de Luis de la Fuente. "Estaba en la ducha; cuando me avisaron, tenía la cabeza llena de jabón y estaba con una toalla medio por encima. Fue muy fuerte. Todo ha ido rápido y estoy con muchas ganas".

Para Borja "poder ser parte de esta clasificación es muy bonito. Pocas novatadas porque soy de los más mayores. He tenido varios, pero creo que el Pablo Durán lo vi tan feliz y lo que disfruto con él cada día".

Jorge De Frutos se acordó de su Rayo para explicar su convocatoria. "El Rayo Vallecano se debe a su gente, al barrio de Vallecas y yo soy la representación de todos mis compañeros. Es un poco el trabajo de todo el equipo lo que me ha hecho llegar hasta aquí. No siento presión: esto es para disfrutarlo para mí es un sueño estar con los mejores jugadores de España. Con este nivel de jugadores es fácil acomodarse: te lo ponen todo muy fácil y es parecido al estilo del Rayo, vengo a aportar mi granito de arena y a disfrutar".