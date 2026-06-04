Lobo Carrasco se moja sobre el error de Joan Garcia: "Es la sensación que he tenido"

España ya ha empezado su camino al Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Luis de la Fuente ha tenido su primer amistoso ante Irak en el Estadio Abanca Riazor. El partido empezó con dominio absoluto de la roja y Ferran Torres no falló en la primera que tuvo para anotar el 1-0, en una gran jugada de Borja Iglesias.

Pocos minutos después, Irak dio la sorpresa a España gracias a un centro chute de Merchas Doski, que sorprendió a la zaga defensiva, pero también a Joan Garcia, en su primer partido como titular con la selección española. De la Fuente apostó por darla una oportunidad al de Sallent, aunque se espera que Unai Simón sea el guardameta titular para la cita mundialista.

El gol de Irak está dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, han reaccionado al gol de Doski. En primer lugar, José Damián comentó que "ha sorprendido a Joan Garcia", aunque Alfredo Duro puso en duda de que la intención del futbolista fuese chutar y no centrar: "Tengo dudas".

En ese instante, Lobo Carrasco, exjugador del FC Barcelona, expuso: "Me parece que el jugador ha chutado porque no envuelve la pelota prácticamente, pero de todas las formas no sé si estaréis de acuerdo... Joan Garcia se le ha doblado el guante derecho. Es la sensación que ha tenido. Igual le daba tiempo para sacar el balón".

Una declaración que no pasó desapercibida para Damián, pues compartió su punto de vista al respecto: "Yo creo que él esperaba el centro y le ha pillado a mano cambiada".

Algo que estuvo totalmente de acuerdo Lobo: "Eso seguro". Todos los presentes no dudaron en decir que el portero del FC Barcelona "ha fallado".

No obstante, Carrasco fue más allá: "Se la ha comido, ya que era rectificable". Asimismo, Fran Garrido reconoció que "ha reaccionado tarde, pero el tiro también ha sido espectacular y yo creo que tiene más mérito el tiro que el fallo de Joan. La ha pegado seca".

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Al exjugador del Barça es un tanto que le recordó a los que hacía Roberto Carlos con el Real Madrid, salvando distancias.