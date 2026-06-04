Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - IrakFlorentino PérezGoleadores EspañaBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaItalia - España sub-17Fichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Lobo Carrasco se moja sobre el error de Joan Garcia: "Es la sensación que he tenido"

El exjugador del FC Barcelona reaccionó al tanto de Irak en la cuenta de YouTube de 'El Chiringuito'

La reacción del Lobo Carrasco

La reacción del Lobo Carrasco / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

España ya ha empezado su camino al Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Luis de la Fuente ha tenido su primer amistoso ante Irak en el Estadio Abanca Riazor. El partido empezó con dominio absoluto de la roja y Ferran Torres no falló en la primera que tuvo para anotar el 1-0, en una gran jugada de Borja Iglesias.

Pocos minutos después, Irak dio la sorpresa a España gracias a un centro chute de Merchas Doski, que sorprendió a la zaga defensiva, pero también a Joan Garcia, en su primer partido como titular con la selección española. De la Fuente apostó por darla una oportunidad al de Sallent, aunque se espera que Unai Simón sea el guardameta titular para la cita mundialista.

El gol de Irak está dando mucho de qué hablar y desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, han reaccionado al gol de Doski. En primer lugar, José Damián comentó que "ha sorprendido a Joan Garcia", aunque Alfredo Duro puso en duda de que la intención del futbolista fuese chutar y no centrar: "Tengo dudas".

En ese instante, Lobo Carrasco, exjugador del FC Barcelona, expuso: "Me parece que el jugador ha chutado porque no envuelve la pelota prácticamente, pero de todas las formas no sé si estaréis de acuerdo... Joan Garcia se le ha doblado el guante derecho. Es la sensación que ha tenido. Igual le daba tiempo para sacar el balón".

Una declaración que no pasó desapercibida para Damián, pues compartió su punto de vista al respecto: "Yo creo que él esperaba el centro y le ha pillado a mano cambiada".

Algo que estuvo totalmente de acuerdo Lobo: "Eso seguro". Todos los presentes no dudaron en decir que el portero del FC Barcelona "ha fallado".

No obstante, Carrasco fue más allá: "Se la ha comido, ya que era rectificable". Asimismo, Fran Garrido reconoció que "ha reaccionado tarde, pero el tiro también ha sido espectacular y yo creo que tiene más mérito el tiro que el fallo de Joan. La ha pegado seca".

Noticias relacionadas

Al exjugador del Barça es un tanto que le recordó a los que hacía Roberto Carlos con el Real Madrid, salvando distancias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL