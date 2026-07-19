Llegó el gran día para España

Una generación de jóvenes futbolistas puede hacer historia. La selección de Luis de la Fuente está a las puertas de ganar el Mundial del 2026. Queda un último y gran escalón. La Argentina de Leo Messi, pero este equipo ha demostrado que puede con todo y está motivada para conquistar la segunda estrella.

Sería el final feliz para una historia que arrancó con turbulencias. España empezó con un empate sin goles ante Cabo Verde que disparó algunas dudas. Hubo críticas que el equipo aceptó, pero que no minó su confianza. Al contrario, los jugadores se rebelaron ante esta situación. "Veréis lo picados que están", dijo Luis de la Fuente antes del partido frente a Arabia Saudí y se demostró en el campo con una victoria por 4-0.

Scaloni y Luis de la Fuente se abrazan en un acto conjunto en Nueva York antes de la final. EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira Jr / EFE

Desde entonces, España ha superado todos los contratiempos y huesos duros de roer que se ha encontrado por el camino. El cruce de octavos ya fue una final anticipada frente a Portugal, solventado in extremis por Mikel Merino. El sufrimiento continuó frente a Bélgica con el jugador del Arsenal volviendo a resolver en la recta final y, en las semifinales, ante la poderosa Francia, España se impuso con un partido espectacular.

Los dos planes de De la Fuente

Luis de la Fuente ha sabido mover las piezas con sabiduría. Ha activado un plan A y un plan B para cada encuentro, contando con los jugadores que están en el banquillo como también piezas fundamentales. No solo Mikel Merino, el más llamativo de todos por sus goles, sino también Ferran Torres o Pedri en los últimos duelos.

Lamine Yamal, en la semifinal Francia-España del Mundial 2026 / EFE

De la Fuente decidió apostar por Fabián en la medular frente a Bélgica, la jugada le salió bien, pese a que ello signifique el sacrificio de un jugador de tanto talento como Pedri, una de las estrellas del Mundial que ayuda ahora saliendo en las segundas partes. El jugador ha aceptado la situación con profesionalidad y pensando, por encima de todo, en el bien del grupo.

España funciona de forma coral. La defensa ha sido un auténtico cerrojo con un Cubarsí imperial bien arropado por Ayméric Laporte. Entre ambos y la ayuda de Unai Simón, con Rodri por delante, han consolidado un eje impenetrable. La mejor prueba es que la Roja solo ha encajado un gol en todo el torneo y eso que delante ha tenido a cracks como Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia / EFE

La selección ha resistido atrás y ha podido también liberar a sus laterales para que hicieran daño por las bandas. Pedro Porro le arrebató el puesto a Marcos Llorente y ha marcado dos goles de oro en esta competición. En la izquierda, el madridista Cucurella ha sido una roca, pudiendo con jugadores de la categoría de Leao, Olisé o Doué.

Cucurella también ha contribuido en ataque con sus asistencias de gol y buena conexión con Mikel Oyarzabal, el '9' un tanto atípico de la selección que, con sus 5 goles, ha sido clave para que España pueda llegar a esta final frente a Argentina.

Lamine contra Messi

Un partido que Lamine Yamal está esperando con mucha expectación. Será su primer duelo con Leo Messi. Un enfrentamiento entre el mejor futbolista del planeta y la figura emergente. Ambos dominan la escena mediática en el Times Square de Nueva York y también quieren mandar en el campo.

Messi, a sus 39 años, tiene el poso de su experiencia y calidad frente la osadía del joven Lamine, de 19 años. Son en total veinte años de diferencia entre ambos y la duda que queda por resolver es cómo se traducirá sobre el terreno de juego.

Leo Messi durante la rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina / EFE

La ilusión es máxima ante un partido que ha levantado una gran expectación en España. El Rey Felipe VI y su familia serán los primeros en arropar al equipo, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También estarán figuras del deporte del calibre de Carlos Alcaraz o Pau Gasol, al igual que leyendas de la selección española, como Puyol o Xavi.

Cerca del equipo igualmente estarán jugadores que han ayudado a construir este camino como Álvaro Morata o Fermín López. Sin todo el grupo que arrancó en el 2023 con Luis de la Fuente, ganando la Nations League no se explica el éxito de una selección que ha devuelto la euforia futbolística un tanto apagada desde el éxito del 2010 con el gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo.

España puede ser este domingo bicampeona del mundo, sumar su segunda estrella y evitar que Argentina consiga la cuarta. Todo ello con fútbol y talento ante la intensidad y la calidad de la albiceleste, que pondrá a prueba el carácter de un equipo altamente competitivo y que sueña a lo grande.