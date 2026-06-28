Llega la hora de la verdad para Lamine: todo o nada en el Mundial

Lamine Yamal se ha habituado a cargar los equipos a sus espaldas. Le ha pasado con el FC Barcelona y también le ocurre con la selección española. En esta ocasión, la plaga de lesiones de jugador de banda lo convierten en el único encarador nato que está a disposición de De la Fuente para la ronda de 1/16 de final.

Su compañero del alma por la banda izquierda, Nico Williams, está prácticamente descartado para lo que resta de Mundial. Aunque permanezca en la concentración y el parte médico de la Federación habló de un pronóstico "moderado", Luis de la Fuente ya se está planteando jugar el resto de la competición sin su presencia.

Nico Williams sufrió en sus carnes la dureza de Uruguay / Europa Press/Contacto/Martin Fon / Europa Press

En realidad, así ya lo ha hecho viendo que su forma no era óptima. Primero lo probó con Gavi y, posteriormente, con Álex Baena y la jugada le salió bien en los encuentros frente a Arabia Saudí y Uruguay. El rojiblanco, que tiene más alma de delantero que Gavi, destacó a pierna cambiada hasta el punto de ser el autor del gol de la victoria frente a los charrúas.

De todos modos, De la Fuente se guardaba la carta de Yéremy Pino para jugar también por la izquierda si el partido lo requería. Otro extremo nato que se le cayó en la batalla de Guadalajara. La Federación tampoco lo ha descartado por completo por el resto del torneo, pero las sensaciones no son buenas y quizá debería infiltrarse para poder jugar.

Víctor Muñoz tampoco arranca

Los lesionados es lo que más preocupa al técnico riojano, que tenía otras balas en la recámara que se le han caído. Una de ellas es Víctor Muñoz. El flamante fichaje del Liverpool sufrió una nueva lesión muscular en los primeros días de concentración y, pese a ir mejorando, todavía no ha podido trabajar con el resto del grupo en su totalidad. No llega para el partido de Los Ángeles, por lo que De la Fuente se queda sin otro argumento por el costado.

Víctor Muñoz todavía se ejercita sin el resto de compañeros en Chattanooga / Lavandeira jr / EFE

Ya en el momento de elaborar la lista vio como Ander Barrenetxea se lesionaba y no podía formar parte de la relación. El futbolista de la Real Sociedad debutó con España ante Egipto en Cornellà y era otra de las opciones por la banda que estaban en su mente.

Así pues, Lamine es el único extremo nato que le queda en el plantel, con permiso de Ferran Torres, quien puede amoldarse a la banda, si bien llegó a este Mundial del 2026 para ejercer la función de delantero centro. Frente a Cabo Verde, cuando Lamine aún no estaba para un partido entero, se situó en la banda derecha, donde despuntó en el Valencia, pero ahora su tendencia es ir por dentro y marcar goles.

La baja de Fermín López

Ferran Torres y Oyarzabal son los '9' de la selección española, si bien se pueden amoldar a otras posiciones de banda en caso de emergencia. Sin embargo, De la Fuente por ahora no contempla esta opción. La ausencia de Fermín también fue otro duro golpe para el seleccionador ya que era el jugador destinado a actuar por la banda izquierda, donde estaba anotando tantos y destacando con el FC Barcelona.

La ausencia de Fermín López fue un grave contratiempo par Luis de la Fuente / Valentí Enrich / SPO

El abanico de opciones para el técnico español se ha reducido mucho y deberá confiar en el poderío de Lamine Yamal, así como el del falso extremo zurdo, que ahora es Álex Baena, pero que puede cambiar en cualquier momento. De la Fuente está dando vueltas a esta posición, que por ahora ha sido adueñada por el futbolista del Atlético de Madrid.

El seleccionador puede intentar sacarse otro as de la manga, como hizo frente a Uruguay con Mikel Merino, para sorprender al rival, pero a estas alturas parece que el camino de los experimentos se ha terminado.

Sin margen de error

Concluida la fase de grupos, empieza la hora de la verdad: para todas las selecciones y lógicamente, también para Lamine. Todas las miradas ya estaban puestas sobre él, y una de las preguntas que flotan en el ambiente de la selección es si el futbolista del Barça aún está a tiempo de engancharse a la nómina de los grandes cracks que están brillando en el torneo. Mbappé, Messi, Haaland, Kane y compañía no solo están cumpliendo, sino que pelean duramente por el Pichichi del Mundial.

Más allá de si Lamine está a tiempo o no de engancharse a los aspirantes a ser Bota de Oro (máximo goleador) del Mundial, lo cierto es que el futbolista del Barça aún puede convertirse en el jugador del torneo. No lo tendrá fácil, porque la competencia aprieta, pero ahora, ya sin margen de error, casi todo lo que pueda hacer España está en las botas del '19'.