Esta es la lista de Sonia Bermúdez para los partidos ante Islandia y Ucrania

La Selección da la bienvenida al 2026 con la primera lista de Sonia Bermúdez de un año cuyo objetivo será la preparación para el Mundial de Brasil 2027. La Roja, que viene de conquistar su segunda Nations League - el tercer título de su historia - tras golear a Alemania en el Metropolitano, afrontará el próximo mes de marzo dos partidos de clasificación para la cita mundialista: ante Islandia (3 de marzo en Castellón) y Ucrania (7 de marzo en Antalya, Turquía).

"Un nuevo camino"

Iba a ser una convocatoria un tanto extraña, especialmente por las bajas por lesión de hasta cuatro azulgranas: Aitana Bonmatí, Cata Coll, Laia Aleixandri ni Mapi León. Tampoco iban a estar Esther González, quien está de baja por maternidad, ni Silvia Lloris, debido a la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió recientemente.

De esta forma, habría sí o sí novedades en la lista de Sonia Bermúdez. 11 respecto a la final de la Nations League, para ser exactos. En portería, ante la ausencia de Cata Coll, vuelve Misa Rodríguez dos años después, siendo los Juegos Olímpicos de París 2024 su última participación con La Roja. Obligada a reestructurar la retaguardia ante las bajas de Laia y Mapi, asomaban alternativas como las exculés Laia Codina y Martina Fernández.

En la sala de máquinas, la lesión de Aitana abrió las puertas a Fiamma que se une a las fijas Patri, Alexia, Vickyy a una Serrajordi que se ha ganado la confianza de su seleccionadora.

En la parcela ofensiva, a las Mariona, Claudia Pina, Athenea y compañía se suman futbolistas como Ornella, Edna Imade o una Salma Paralluelo que vuelve tras perderse la última convocatoria por lesión. Se quedan fuera de la lista tanto Jenni Hermoso como Irene Paredes, dos ausencias destacadas.

Esta es la primera lista de 2026 de Sonia Bermúdez

Porteras: Adriana Nanclares, Misa Rodríguez, Enith Salón

Defensas: Laia Codina, María Méndez, Martina Fernández, Sandra Villafañe, Aiara Aguirrezabala, Lucia Corrales, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle

Centrocampistas: Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Vicky López, Mariona Caldentey, Fiamma y Alexia

Delanteras: Eva Navarro, Athenea, Salma, Edna Imade, Inma Gabarro, Ornella y Claudia Pina