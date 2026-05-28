Esta es la lista de Sonia Bermúdez para los partidos ante Inglaterra e Islandia

Sonia Bermúdez dio a conocer la lista para los dos últimos partidos correspondientes a la fase de clasificación del Mundial que se disputará en el verano de 2027 en Brasil. La vigente campeona se juega el billete al continente sudamericano ante Inglaterra el 5 de junio en Son Moix, e Islandia el 9 de junio en Laugardalsvöllur, Reikiavik.

España se sitúa segunda en un grupo que comparte también con Ucrania, sumando ahora mismo 9 puntos, mientras que Inglaterra ocupa la primera plaza, la única que otorga el billete directo, con un pleno de 12 puntos en las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha. La única derrota de la selección fue precisamente ante las inglesas el pasado mes de abril (1-0), por lo que las españolas deberán ganar los dos partidos restantes si quieren evitar la fase de 'play-off'.

La seleccionadora ha dado a conocer la lista este jueves por la mañana sin demasiadas sorpresas respecto a la convocatoria de abril, excepto por la destacada vuelta de Aitana Bonmatí. Tras dejar atrás su grave lesión, el regreso de la actual Balón de Oro es el más esperado en este 2026, justo en un momento decisivo. Aitana, de hecho, ya fue titular y anotó este mismo miércoles en el partido ante la Real Sociedad, demostrando que está lista para la acción.

Estas son las 25 internacionales convocadas para luchar por los seis puntos ante Inglaterra e Islandia en las jornadas 5 y 6 de la fase de clasificación al Mundial:

Porteras: Cata Coll, Misa, A. Nanclares

Defensas: Laia Codina, Maria Méndez, Andrea Medina, Irene Paredes, María León, Olga Carmona, Jana, Ona Batlle

Centrocampistas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Mariona, Fiamma, Aitana Bonmatí

Delanteras: Athenea, Pina, Paralluelo, Esther, Vicky, Edna Imade, Lucía Corrales, Eva Navarro

El Barça, protagonista de nuevo

Una convocatoria que, de nuevo, presenta un destacado acento azulgrana con hasta 12 futbolistas del Barça. Bermúdez repasó en rueda de prensa varios temas clave del entorno culé en los últimos días, empezando por el adiós de Alexia, a quien le dedicó una carta y de quien aseguró que, pese a su salida del club, aún le queda mucha cuerda: "Son decisiones muy personales, cada futbolista se ha ganado el derecho y el privilegio de decidir dónde jugar. Entonces nosotras, como staff, la seguiremos allá donde esté. Le quedan muchos años de fútbol, está a un gran nivel y estamos deseando tenerla el lunes. Son decisiones personales en las que ahí no entramos a valorar; lo que queremos es que rindan al máximo estén donde estén, y seguirlas como hemos estado haciendo hasta ahora".

También dejó algún momento anecdótico, al abordar el motivo de la ausencia de la jugadora de la Real Sociedad, Aiara Aguirrezabala, un claro ejemplo de la precocidad en el fútbol actual: "La temporada de Aiara ha sido espectacular. El motivo por el que no está en la convocatoria es porque tiene la selectividad; es algo que consensuamos cuando terminó la ventana anterior. Tiene 17 años y evidentemente priorizamos los estudios. Coinciden las fechas con los exámenes y la mejor opción para ella es que la pueda realizar. Esperemos que pueda ser la mejor enfermera del mundo".

Además de Alexia, también hay varias jugadoras que se despiden de sus clubes y afrontan unas semanas de búsqueda de nuevo rumbo y equipo. Sin embargo, Bermúdez ha asegurado que mantienen el foco totalmente puesto en la selección ante una ventana de alta exigencia: "Creo que las jugadoras están más que preparadas. Están muy mentalizadas de que en los dos partidos que tenemos por delante tenemos que sacar los 6 puntos y clasificarnos como primeras de grupo".

El único pinchazo hasta ahora en la andadura de la clasificación para el Mundial fue ante Inglaterra en la pasada ventana de abril, con un solitario gol de Hemp en los primeros minutos; un tropiezo que tendrán que revertir si quieren apoderarse de la primera plaza: "En el partido ante Inglaterra nos faltó eficacia, podríamos haber generado más ocasiones y más claras. Ahora sabemos que tenemos que ganar por diferencia de dos si queremos pasar como primeras, y luego ganarle a Islandia, que es un campo muy complicado y una selección muy rocosa en su casa. Va a ser una ventana muy complicada".

La seleccionadora también celebró el regreso de Aitana, que no se viste con 'La Roja' desde el pasado noviembre durante la final de la UEFA Nations League, momento en el que se fracturó el peroné: "Aitana está bien. Es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotras, de sumarse a la concentración y aportar. Para nosotras es una jugadora fundamental, una de nuestras capitanas, y estamos encantadas de tenerla".

Finalmente, no faltaron palabras de elogio hacia otro gran talento joven azulgrana, Clara Serrajordi: "Clara es una jugadora que ya conocemos de categorías inferiores. Este año da el salto al primer equipo del Barça y nosotros contamos con ella desde el principio. Es una jugadora que absorbe muy bien los conocimientos, que quiere aprender, que escucha a las más veteranas y constantemente pregunta para mejorar. Vamos a tener paciencia y dejar que disfrute del fútbol".