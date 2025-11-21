La lista de la selección española femenina para la final de la Nations League

La selección española femenina ha dado a conocer este viernes la lista de jugadoras para la final de la UEFA Nations League a doble partido contra Alemania. Se trata de la segunda convocatoria de Sonia Bermúdez desde que le tomó el relevo a Montse Tomé en el banquillo de la 'roja'. El combinado nacional se jugará este título después de superar a Suecia en las semifinales por 5-0 en el global de la eliminatoria.

Las de Sonia Bermúdez se jugarán el título a doble partido contra las germanas, disputando la ida el viernes 28 a las 20:30h en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserlautern y la vuelta, el martes 2 de diciembre, a las 18:30h en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será la segunda final consecutiva de la Nations League en la que defiende el título conseguido en febrero en La Cartuja de Sevilla.

La 'roja' más blaugrana

En clave blaugrana, la seleccionadora contará con 10 futbolistas del Barça, casi la mitad del total de la convocatoria, integrada por 23 jugadoras: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi y Clàudia Pina.

Recordemos que la seleccionadora española no ha podido contar con algunas de las futbolistas habituales en las convocatorias de la 'roja' por lesión, como es el caso de las blaugranas Patri Guijarro y Salma Paralluelo, además de Tere Abelleira o Maite Oroz.

La convocatoria

Así pues, esta es la convocatoria de Sonia Bermúdez de 25 futbolistas con la selección española femenina para la final de la UEFA Nations League: Cata Coll, Nanclares, Astralaga; Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez, Leila Ouahabi; Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi; Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Clàudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Edna Imade y Martín-Prieto.